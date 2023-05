Salg af slankemiddel: Apotek får påbud

Lægemiddelstyrelsen har udstedt et påbud til Uldum Apotek nær Horsens efter medieomtale om salg af Wegovy.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen på baggrund af en aktindsigt til Ritzau.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan Uldum Apotek har udskrevet recepter på slankemidlet Wegovy til patienter, der ikke lever op til kravene.

Apoteket har gjort det i samarbejde med treated.dk. Det har Lægemiddelstyrelsen påbudt apoteket at ophøre med.

Berlingske beskrev i slutningen af maj, hvordan mediets journalist havde fået udskrevet Novo Nordisks slankemiddel Wegovy til trods for at have oplyst en historik med spiseforstyrrelse og en normal bmi.

Hun fik det udskrevet gennem en britisk hjemmeside, treated.dk, som sendte recepten videre til Uldum Apotek, og dagen efter modtog hun slankemidlet.

- Blandt andet gennem medieomtale blev Lægemiddelstyrelsen opmærksom på Uldum Apoteks samarbejde med den udenlandsk baserede onlinevirksomhed Treated.dk om salg af lægemidlet, skriver styrelsen til Ritzau.

Styrelsen oplyser, at den har modtaget dokumentation for, at Uldum Apotek har ophørt forhandling af lægemidler til Treated via deres hjemmesider samt forsendelse af lægemidler på vegne af Treated via deres hjemmesider.

Lægemiddelstyrelsen sendte 11. maj et huskebrev ud til alle landets apoteker.

Styrelsen havde set det nødvendigt at minde apotekerne om lovgivningen vedrørende udlevering af recepter fra onlinelæger efter medieomtale af Wegovy.

Både Berlingske og Politiken har beskrevet, hvordan danskere kunne få fat i den receptpligtige medicin selv om de ikke var svært overvægtige. Blandt andet gennem udenlandske onlinelæger, som Berlingskes journalist gjorde.

Danske apoteker må gerne behandle recepter udskrevet af læger, der har en autorisation i et EU- eller EØS-land. Men de må ikke agere grossistvirksomhed, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

- Efter en nærmere undersøgelse af sagen udstedte LMST (Lægemiddelstyrelsen) derpå et påbud til apoteket om at ophøre med at forhandle lægemidler til Treated via deres hjemmesider, herunder treated.dk, som grossistvirksomhed, skriver styrelsen.

Det har ikke været muligt at få yderligere afklaring om indholdet af de påbud, der er sendt til apoteket.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst, at den vil tage initiativ til drøftelser med andre relevante lande om ordination af Wegovy i midt juni.