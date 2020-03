Salg af zoo afbrudt - coronavirus sætter en stopper for handlen

I over to år har Munkholm Zoo været til salg. Før coronovirussen brød ud, kom der dog et seriøst bud på bordet. Nu har sygdommen sat handlen på pause.

Til stor frustration for den nuværende ejer af den lille zoologiske have på Djursland.

- Jeg er ved at være lidt modløs. I forvejen har det været svært at finde en køber til parken, og så kommer corona oveni. Det er hårdt ved os økonomisk, siger ejeren Benny Johansen til TV2 Østjylland.

Han slår dog samtidig fast, at det er langt vigtigere at få stoppet udbredelsen af virussen end sælge Munkholm Zoo.

Men Benny Johansen var lige ved for alvor at tro på en lys fremtid for parken, da en tysk mulig køber for et stykke tid siden meldte sig på banen.

Han var to dage på Djursland for se parken, følge ejeren under fodring og få en masse information om stedet, økonomien og lignende.

- Og så kom der sgu et bud. Faktisk et fornuftigt et, men man kommer jo altid med et modbud. Dog ikke langt over det, han bød. Men så kom corona, siger en frustreret Benny Johansen.

Køberen ejer flere store fitnesscentre i Tyskland, som han skal sælge først, før Munkholm Zoo kan erhverves.

Ifølge Benny Johansen var en køber dog klar til at overtage centrene, men de er nu lukket ned på grund af virussen.

Og det er uvist, hvornår de og salget af dem kommer i gang igen.

- Det sætter jo så også mig i en dårlig situation. Vi må erkende, at det her er sidste sommer, vi kan holde Munkholm Zoo åben. Hvis ikke der er en sælger, når sæsonen er ovre, skal jeg finde andre parker til dyrene, forklarer ejeren til TV2 Østjylland.

Hvornår den potentiel sidste sæson så går i gang, ja det er også uvist. Munkholm Zoo skulle efter planen åbne den 4. april, men det forventer Benny Johansen ikke at få lov til.

Samme situation står andre østjyske parker og turistattraktioner i.

Og det tærer på økonomien.

For mens andre virksomheder kan sende deres medarbejdere hjem og få støtte af de mange covid-19-hjælpepakker, skal dyreparkernes medarbejdere stadig passe dyr.

Det kan få konsekvenser, lyder det nu fra branchen.

- Vi er i en branche, hvor al vores indtjening er stoppet, og samtidig har vi udgifter. Jeg har en regning på to millioner kroner hver måned og har kun udgifter, som det ser ud til i øjeblikket, siger direktør i Kattegatcentret i Grenaa Helle Hegelund Knudsen.

Foruden at være direktør for Kattegatcentret er Helle Hegelund Knudsen også bestyrelsesformand for brancheforeningen DAZA (Danish Association of Zoos and Aquaria). Hun taler dermed på hele branchens vegne.

Ifølge hende kan dyreparkerne ikke gøre brug af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget de seneste uger.

- Vi kan ikke kan lukke fuldstændig ned og sende vores personale hjem. Vi har også vores dyr, vi skal passe.

Hun håber derfor, at der kommer en økonomisk hjælpepakke, der er mere målrettet steder som Kattegatcentret, der lukkede ned for besøgende den 12. marts.