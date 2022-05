Salget af skudsikre rygsække eksploderer

I USA er mange forældre desperate for at kunne beskytte deres børn mod skoleskydere og salget af skudsikre rygsække steget markant siden skoleskyderiet i Texas tirsdag

I USA bliver de farverige Disney-rygsække skiftet ud med skudsikre rygsække.

Debatten om en skrappere våbenlovgivning er intensiveret gevaldigt siden skoleskyderiet i Uvalde i Texas tirsdag.

Men indtil der sker politiske ændringer, gør flere forældre det, de selv kan, i et forsøg på at beskytte deres børn.

Salget af skudsikre rygsække er nemlig steget med 800 procent. Det skriver Aftonbladet.

Virksomheden bag

En af de virksomheder, der har mærket den markante stigning er Leatherback Gear.

Manden bag firmaet er Mike De Geus, der er Secret Service agent, og som tidligere har arbejdet for både Donald Trump og Barack Obama.

Ifølge firmaet kan man vælge forskellige typer af skudsikre rygsække. Nogle beskytter mod skud fra revolvere, mens andre beskytter mod voldsommere ammunition såsom skud fra maksingevær.

En pige bliver trøstet af to voksne ude foran Ssgt Willie de Leon Civic Center efter skoleskyderiet i Uvalde. Her blev alle eleverne fra Robb Elementary School kørt til efter skyderiet. Foto: Allison Dinner/Ritzau Scanpix

På Leatherback Gears hjemmeside kan man se billeder og beskrivelser af rygsække, som kan deles i to, så de kan beskytte både det forreste og bagerste af overkroppen.

Man kan også læse anmeldelser fra forældre, der beskriver, at de har købt en rygsæk for at beskytte deres 5-årige barn.

Et andet firma, Tuffy Packs, der også sælger skudsikre rygsække i USA, har også oplevet en stigning på 300 procent siden skyderiet i tirsdags.

Skoleskyderiet i Uvalde

19 elever og to lærer blev tirsdag dræbt ved et skoleskyderiet i Uvalde i Texas.

Den formodede gerningsmand, Salvador Ramos, en 18-årig elev fra et gymnasium i Uvalde, døde også. Ramos var udstyret med et håndvåben og muligvis også en riffel.

Den mistænke gerningsmand skød ifølge Abbott angiveligt også sin bedstemor, inden han gik ind på Robb Elementary School og åbnede ild.