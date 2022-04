Salmonella fundet i Kinder-æg

'Det er jo hele tre ting' lyder et gammelt slogan for Kinders berømte Kinder-æg, og nu kan der være risiko for, at du får en fjerde overraskelse med, når du spiser Kinder-æg.

I Sverige er fire personer blevet smittet med salmonella, og i Storbritannien har der været så mange tilfælde, at salget af det velkendte chokoladeæg er stoppet.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Det er en ulykke på en chokoladefabrik i Belgien, som er årsag til udbruddet af salmonella i Kinders æg.

125 tilfælde i Europa

I Sverige er det hovedsageligt børn der er ramt, og tilfældene har været så slemme, at flere er blevet indlagt.

Den svenske fødevarestyrelse har sporet tilfældene til chokoladefabrikken i Belgien, men ved endnu ikke, hvor mange æg der kan være salmonella-risiko ved at spise.

På tværs af Europa er der indtil videre indrapporteret 125 tilfælde af salmonella. Halvdelen af tilfældene er i Storbritannien, men i Irland og Frankrig har man valgt samme strategi som briterne og tilbagekaldt Kinder-æggene.

Fødevarestyrelsen undersøger

Ekstra Bladet har spurgt Fødevarestyrelsen om omfanget af salmonella i danske Kinder-æg.

Ifølge styrelsen er der ikke umiddelbart registreret tilfælde.

- Vi er bevidste om udbruddet af salmonella i Kinder-æg, og overvåger situationen i samarbejde med Statens Serum Institut. Vi har endnu ikke observeret tilfælde af salmonella i Kinder-æg solgt i Danmark, men vi holder øje med situationen og oplyser selvfølgelig hvis der skulle være ændringer til situationen, oplyser Nikolas Kühn Hove, beredskabschef hos Fødevarestyrelsen