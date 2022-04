Salmonella-skandale vokser

Salmonella-skandalen vokser.

Det europæiske sundhedsagentur oplyser onsdag, at de undersøger 134 formodede eller bekræftede tilfælde af personer på tværs af Europa, som har fået salmonella efter at have spist chokolade.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alvorlige symptomer

Udbruddet er kendetegnet ved et markant antal børn, som er blevet indlagt med alvorlige symptomer.

- Udbruddet er karakteriseret ved et usædvanligt højt antal børn, som bliver indlagt med alvorlige symptomer som blodig diarre, oplyser Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ifølge Reuters.

Centeret nævner ikke firmaet Ferrero, som står bag de populære Kinder-æg, i udtalelsen, men advarer om, at de fleste af tilfældene er blandt børn under ti år.

Salmonella kobles til Kinder-æg

I blandt andet Sverige er flere blevet syge med salmonella, efter de har spist Kinder-æg.

Producenten Ferrero har tilbagekaldt adskillige Kinder-æg og andre produkter fra hylderne i en række lande.

Onsdag blev produkterne også fjernet fra de spanske hylder, hvilket Ferrero dog beskriver som et forebyggende tiltag.

Ingen tilfælde i Danmark

Ekstra Bladet var tirsdag i kontakt med Fødevarestyrelsen, som oplyste, at der er ikke umiddelbart er registret tilfælde i Danmark.

- Vi er bevidste om udbruddet af salmonella i Kinder-æg og overvåger situationen i samarbejde med Statens Serum Institut.

- Vi har endnu ikke observeret tilfælde af salmonella i Kinder-æg solgt i Danmark, men vi holder øje med situationen og oplyser selvfølgelig, hvis der skulle være ændringer til situationen, lød meldingen fra Nikolas Kühn Hove, beredskabschef hos Fødevarestyrelsen.