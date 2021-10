Samerne i opråb til dronningen

'Jeg henvender mig til Deres Majestæt, i en sag som er vigtig for mig og det samiske folk, og som også berører det danske folk og danske institutioner.'

Sådan indleder Aili Keskitalo, præsident i Sametinget, sit brev til dronning Margrethe.

Sametinget er et samisk parlament, som arbejder for at vedligeholde samisk sprog og kultur.

I brevet står det klart, at Keskitalo ønsker at få en samisk tromme tilbage, som har været i dansk besiddelse i mange år.

Trolddomsforfølgelse

Trommen er er en samisk tromme, og Keskitalo fortæller i brevet, at den er en vigtig del af samisk kulturarv, og at den har en særlig betydning i ceremonielle sammenhænge.

Trommen tilhørte oprindeligt Anders Poulsson, der var en samisk shaman i slutningen af 1600-tallet.

Han blev arresteret i Finnmark i 1691 under Danmark-Norges trolddomsforfølgese, og året efter blev trommen konfiskeret.

Siden da har trommen tilhørt Nationalmuseet, og siden 1979 har trommen været udlånt til De samiske samlinger og RiddoDuottarMuseat i Karasjok i Norge.

Og der vil Keskitalo gerne have, den bliver, og derfor beder hun dronning Margrethe om hjælp.

Hun henviser til, at Danmark har historik for at give kulturhistoriske genstande tilbage til Grønland, og hun håber, at man vil gøre det samme for samerne, da Danmark var kolonimagt over Norge - og derved samerne.

Nationalmuseet laver en vurdering

Kongehusets kommunikationsafdeling har ikke ønsket at oplyse om dronning Margrethes ageren i sagen, da de betragter alle breve som værende private.

Til gengæld fortæller Christian Sune Pedersen, der er forskningschef på Nationalmuseet, at det ved et krav om permanent tilbagelevering starter et større vurderingsarbejde. Her er det nemlig Nationalmuseets opgave at skrive en faglig vurdering til Kulturministeriet, som i sidste ende afgør sagen.

Det arbejde er i gang nu.

'Nationalmuseet er opmærksomme på trommens historie og på den betydning, den har for det samiske folk, og dette indgår i museets vurdering,' skriver Christian Sune Pedersen i en mail til Ekstra Bladet.