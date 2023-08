Sammenligner Trump med øksemorder

Donald Trump er kendt for at give sine politiske modstandere øgenavne. Nu får han tilbage af samme skuffe

Det er et velkendt fænomen, at amerikanske politikere slynger om sig med øgenavne mod deres modstandere.

Særligt Donald Trump har gjort sig i disciplinen, hvor han har kaldt sin umiddelbart største modstander til det amerikanske primærvalg Ron Desantis for både 'Ron DeSanctimonious' og 'Meatball Ron'.

Men nu får Donald Trump tilbage af samme skuffe.

Minder om en øksemorder

Om der er tale om et decideret øgenavn eller mere en beskrivelse af den tidligere præsident må være op til den enkelt at vurdere, men i hvert fald sammenligner Geoff Duncan, der er tidligere republikanske guvernør i delstaten Georgia, Donald Trump med en 'øksemorder'.

I dag er Geoff Duncan politisk kommentator på tv-stationen CNN, og det er her, han kommer med den bemærkelsesværdige udtalelse.

'Hans moralske kompas minder mere om en øksemorders end om en præsidents', siger han ifølge mediet Newsweek.

Geoff Duncan er ikke synderligt begejstret for den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Foto: Elijah Nouvelage/Ritzau Scanpix

Det er måske ikke underligt, at det netop er en tidligere guvernør i Georgia, der tordner mod Donald Trump, som agter at blive USA's præsident en gang til.

Geoff Duncan har været en indædt kritiker af Trumps udtalelser om, at der var snyd involveret, der gjorde, at han ikke blev præsident.

Historisk retssag

Donald Trump står over for en historisk retssag i USA, hvor han er tiltalt for 13 forhold - heriblandt for forsøg på at manipulere valget i Georgia.

I anklageskriftet står følgende:

'Tiltalte Donald John Trump tabte præsidentvalget 3.november 2020, og en af delstaterne, han tabte, var Georgia. Trump og de andre tiltalte i denne tiltale nægtede at acceptere, at Trump tabte, og de engagerede sig bevidst og tilsigtet i en konspiration om ulovligt at forsøge at ændre udfaldet af valget til Trumps fordel'.

