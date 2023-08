Samsam-sagen: Bestialske videoer og IS-flag

Ahmed Samsam vil anerkendes for at have arbejdet for FE og PET. Efterretningstjenesternes advokat Peter Biering mener ikke, at der er noget at komme efter. Der er ikke tale om et justitsmord - og slet ikke i Danmark. Ahmed Samsam er dømt med rette, ifølge ham

Første retsmøde i Ahmed Samsams sag mod FE og PET bød både på bestialske videoer og glæde hos Samsam over at kunne fortælle sin version af sagen

Iført transportbælte og flankeret af seks betjente indfandt Ahmed Samsam sig i en skarpt bevogtet Østre Landsret.

Anledningen var første retsdag i en civilsag mod Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han vil have Danmarks hemmeligste tjenester til at anerkende, at han har samarbejdet med dem.

Repræsenteret af advokat Erbil Kaya vil Ahmed Samsam altså have tjenesterne til at anerkende, at han har fungeret som agent i Syrien.

Et hverv, som ifølge Samsam selv kom i stand i Kalundborg Arrest i efteråret 2012, hvor to PET-ansatte opsøgte ham efter han vendte hjem fra en rejse til Syrien på egen hånd.

Både PET og FE har nægtet at vedkende sig samarbejde med Samsam af princip. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her skulle han have kæmpet i militsen Khataib El Imán - en milits, der ifølge Samsam selv både står i opposition til diktatoren Bashar al-Assad og Islamisk Stat.

Erbil Kaya ønsker ikke at udtale sig om sagen, mens den verserer, fortalte han til Ekstra Bladet foran retsbygningen.

Efterretningstjenesternes advokat har påstået frifindelse - så efterretningstjenesten altså hverken skal be- eller afkræfte den påståede forbindelse.

Samsam har stævnet efterretningstjenesterne, med henblik på at de skal indrømme, at han har arbejdet for efterretningstjenesterne. Foto: Luca Piergiovanni/Ritzau Scanpix

Rejser til Syrien

Samsam påstår først at være rejst til Syrien i 2013 med henblik på at skaffe efterretninger for PET.

Derefter fulgte et forsøg på indrejse i Syrien igen i 2014, denne gang angiveligt for FE.

Tilknytningen til tjenesterne skulle blandt andet være blevet bevist af, at Samsam har modtaget honorar, løn, diæter, værdigenstande og lignende i forbindelse med rejserne.

Samsams egne sociale medier flød med billeder med våben, angiveligt under krigen i Syrien. Privatfoto

Til gengæld skulle tjenesterne have modtaget efterretninger af Samsam fra Syrien, inklusive informationer om danske Syriens-krigere.

I 2015 skulle FE angiveligt have udtrykt ønske om at Samsam infiltrerede Islamisk Stat i Syrien. Et ønske, han dog afslog, af hensyn til faren forbundet dermed.

8. maj 2015 registrerer PET ham så i Schengen Information System (SIS).

Registreringen gør Schengen-landene i stand til at foretage efterforskningsskridt mod navngivne personer.

Dømt i Spanien

I juni rejste han ind i Spanien - angiveligt på ferie.

Her blev registreringen i SIS central for efterforskningen og anholdelsen af Samsam i Spanien i juni 2017.

Det spanske politi efterforskede ham, efter han rejste ind i landet, fulgte hans færden på nettet og skyggede ham.

En gennemgang af Samsams mobiltelefon har efterfølgende både vist billeder af Samsam foran IS-flag, videoer af selvmordsbombninger og halshugningsvideoer.

Han blev idømt otte års fængsel for integrering i en terrororganisation, som siden blev stadfæstet i to instanser.

Samsam og en anden dansk statsborger - angiveligt under ophold i Syrien. Privatfoto

De bestialske videoer ville efterretningstjenesternes advokat, Peter Biering, gerne have lov at vise i retten torsdag eftermiddag.

Han blev dog stoppet, inden halshugningsvideoen blev vist for de fremmødte.

- Er det nødvendigt, at vi ser det her? lød det fra retsformanden.

Videoen blev aldrig vist - men Peter Biering understregede, at det var for at vise grovheden.

- Og det er meget brutalt, sagde han i retten.

Han beskriver samtidig de to videoer som værende 'kun toppen af isbjerget' af det, der blev fundet på Samsams telefon.

Samsam: Glæder mig

Grundet tidspres nåede Ahmed Samsam kun at give sit syn på sagen i små ti minutter torsdag.

Her udtrykte han dog glæde ved at kunne fremlægge sit syn på sagen 'i en respektabel retssag', i modsætning til den spanske af slagsen, fortalte han.

- Jeg glæder mig til at fortælle min version af sagen og besvare spørgsmål fra både den ene og den anden side, sagde han fra vidneskranken.

Der er i alt afsat fem retsdage til søgsmålet mod efterretningstjenesterne, som fortsætter fredag morgen.