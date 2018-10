Samsø siger nej til berygtet MC-løb

Et forsøg på at omplante det verdensberømte motorcykel-løb, Isle of Man, til Samsø i 2019 er blevet afvist af et stort politisk flertal på Kattegat-øen.

På kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften sagde Samsøs folkevalgte næsten enstemmigt nej til arrangørerne af Isle of Samsø, som havde planlagt det store løb til en uge i september 2019. Alle stemmer bortset fra én var imod.

Afvisningen kommer på trods af, at Samsø Kommune hen ad vejen har været positivt stemt for løbet.

Men med afslaget imødekommer øens politikere den voksende folkestemning mod at lave en 8,5 km rundstrækning midt på øen om til en meget hurtig og meget farlig racerbane.

Berygtet MC-løb

Ikke mindst de mange dødsulykker på selve Isle of Man-løbet gennem årene har fået modstanden til at vokse. Hertil kommer, at løbsstrækningen i sin helhed skulle spærres af, så beboerne ville få meget svært ved at komme frem og tilbage i hele uge 37 næste år.

- Projektet er for usikkert. Vi savnede en ordentlig forretningsplan og et realistisk bud på helt centrale ting som indkvartering af 10.000 tilskuere og faciliteter til så mange ekstra personer på øen, siger borgmester Marcel Meijer (S).

- Overordnet set ville arrangementet også skabe meget store gener for samsingerne.

- I kommer til at miste store indtægter i forbindelse med løbet?

- Ja, vil vil nok gå glip af en omsætning. Ingen tvivl om det. Men jeg er ikke sikker på, at produktet ville opveje den, siger borgmesteren.

Overvejer at sagsøge kommunen

Ekstra Bladet har pr. mail forgæves forsøgt at få en kommentar hos direktør Gorm Reedtz fra gruppen bag Isle of Samsoe.

Til TV2 Østjylland siger han:

- Jeg synes, at det er fuldstændig uforståeligt, at projektet afvises efter over et års opbakning. Begrundelserne fra politikerne skriger til himlen, siger Gorm Reedtz.

Direktøren tilføjer, at man nu vil overveje retslige skridt mod Samsø kommune for løftebrud.

