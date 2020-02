Samsøs hollandske borgmester bliver dansk statsborger

Slipper for at give sig selv et håndtryk - den sag klarer Aarhus-borgmesteren

Borgmesteren på Samsø, Marcel Meijer (S), bliver nødt til at rejse til Aarhus på tirsdag for lovformeligt at blive indskrevet som dansk statsborger.

Siden den 53-årige hollandskfødte Meijer kom til Danmark i 1992, har han som EU-borger involveret sig i lokalpolitik, men uden at ændre statsborgerskab.

Borgmester-håndtryk

Det har han så gjort nu, og på tirsdag får den ø-faste hollænder et dansk pas. Han behøver dog ikke give sig selv et akavet håndtryk - den opgave er lagt i hænderne på partifællen Jakob Bundsgaard på Aarhus Rådhus.

- Det bliver hyggeligt, siger Marcel Meijer, som samsingerne er på fornavn med.

- Det undrer mig dog, at jeg skal skrive under på, at jeg ikke har begået noget kriminelt. Det regnede jeg da med, de vidste i forvejen, siger den nybagte dansker til Ekstra Bladet.