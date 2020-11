Sandet forsvandt foran Rubjerg Knude Fyr: I risiko for at vælte

Sandet forsvinder rundt om fyret, hvorfor det torsdag blev stabiliseret med stabilgrus. Det er kun lidt over et år siden, at fyret blev flyttet under stor mediebevågenhed

Det historiske fyrtårn i Nordjylland skulle i 2019 flyttes, fordi man frygtede, at det ville ryge i Vesterhavet.

Derfor flyttede man Rubjerg Knude Fyr 70 meter længere ind på land i stedet for at pille fyret ned sten for sten. Og efter knap fem timer var flytningen af Rubjerg Knude Fyr slut.

Da arbejdet var overstået, forventede man, at fyret kunne passe sig selv et stykke tid. Men allerede efter 13 måneder, har man nu fundet det nødvendigt at påbegynde nyt vedligeholdelsesarbejde på det 700 tons tunge fyr, skriver TV2 Nord.

- Vinden er begyndt at lave turbulens rundt om fyrtårnet, så sandet forsvinder rundt om det. Og hvis man ikke gjorde noget, så ville der være fare for, at fyret vælter, siger Thomas Munkedal til TV2 Nord.

Den stærke blæst ved kysten i Lønstrup, skaber nu problemer for Rubjerg Knude Fyr. Foto: René Schütze

Thomas Munkedal står for at lægge stabilgrus rundt om fyrets sokkel i håbet om, at vinden ikke kan flytte det det i samme hastighed som det almindelige sand derude.

I risiko for at vælte

Meget er sket siden fyret blev flyttet i efteråret 2019. Ifølge Thomas Munkedal lagde han op til en halv meter sand under døren, men lidt væk derfra var der allerede flyttet flere meter sand som følge af den kraftige vind.

Så ifølge Thomas Munkedal var fyret i risiko for at vælte, hvis ikke der blev gjort noget.

Hele fundamentet er blottet, og de jernstænger, der blev brugt til flytningen, er også blottet. Det udgør en stor fare, så man i dag er begyndt at køre stabilgrus, hele vejen rundt om soklen. Foto: René Schütze

Han fortæller, at stabilgrus er et naturmateriale, og han forventer, at sandet efter en måneds tid, vil lægge sig ovenpå stabilgruset, hvorefter det ikke vil være synligt længere.

- Vi forventer, at det kan holde noget længere tid end et enkelt år. Det håber vi. Men det er et forsøg, så vi holder øje med det, siger han til TV2 Nord.

Der var på finansloven for 2019 afsat fem millioner kroner til flytningen af fyret.

Fyret, der for et år siden under stor mediebevågenhed, blev flyttet 70 meter ind i landet, står nu med blottet fundament. Foto: René Schütze.