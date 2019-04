Sandheden om påsken: Derfor drikker vi påskebryg

Solen skinner fra en skyfri himmel, du bruger måske lørdagen i haven eller om det store påskefrokostbord sammen med familien.

Og så gør det altså godt med en øl. Eller to. Du ved, sådan en iskold bock frisk fra den gule dåse med kyllinger på. Ah, påskebryg.

Måske får du også en lille skarp til, eller tager en tur i byen med vennerne, hvor det ene krus påskebryg hurtigt tager det andet.

Jesus drak også

Men hvor meget har de her dages alkoholindtag egentlig at gøre med påske? Altså ud over navnet uden på dåsen naturligvis?

Det har Ekstra Bladet spurgt Helene Ferslev, der er sognepræst i Sydhavnen i København, om.

- Påskebryg har rent faktisk lidt at gøre med påsken. Her i kirken drikker vi jo også portvin til nadveren, men det er selvfølgelig ikke et drukgilde, siger sognepræsten med et smil.

Den er god nok. Påskebryg kan faktisk ses som et kristent symbol, forklarer sognepræst Helene Ferslev. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Så når du åbner dåsen med de gyldne, kan du faktisk med god samvittighed sige, at det er en oldgammel tradition. Ja, selv Jesus holdt sig ikke tilbage, når det kom til alkohol.

- For 2000 år siden drak de skam også. Det var nok ikke lige påskebryg, men de drak masser af vin, siger Helene.

Blodigt symbol

Derfor kan man sagtens se påskebryggen i en kristen kontekst, forklarer hun.

- Det er et symbol på det sidste måltid, hvor Jesus siger: 'Dette er mig blod', da han sender vinen rundt til disciplene.

Hvis du sidder med gutterne rundt om havebordet og nyder en påskeøl, kan du også underholde med en lidt mere makaber fortælling om de våde varer.

- Og så refererer det også til det blod og vand, der væltede ud af Jesus, da han hang på korset, og han blev stukket i siden med et spyd, da soldaterne ville tjekke, om han var død, fortæller sognepræsten.