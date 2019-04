Sandheden om påsken: Det betyder påskefrokosten

Ekstra Bladet går påske-traditionerne efter i sømmene sammen med sognepræst - hvor meget har påskefrokosten egentlig med Jesus at gøre?

De heldige har haft påskeferie hele ugen, andre kan fra i dag – skærtorsdag – nyde et par velfortjente helligdage.

For de fleste af os står den på rigelige mængder god mad og dertilhørende godt selskab.

Vi mæsker os i sild, æg og lam, drikker påskebryg og får måske en lille skarp til. Det er påskefrokost i en æggeskal.

Men hvor meget har ædegildet med hele den pukkelryggede i disse dage egentlig med påske at gøre?

Man skulle måske ikke tro det, men sild på tallerkenen og snaps eller øl i ganen er ikke helt ved siden af, når man snakker om påsken. Det forklarer sognepræst Helene Ferslev. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Faktisk en hel del, viser det sig.

- Det handler jo om det sidste måltid - kærlighedsmåltidet, som Jesus havde med sine venner – de 12 disciple. Jesus vidste, at han skulle dø, og han vælger at være sammen med sine venner, den sidste aften han lever, fortæller Helene Ferslev, der er sognepræst i Sydhavnen i København.

Rene fødder

Inden middagen vaskede Jesus disciplenes fødder, og det har givet navnet skærtorsdag. Skær betyder nemlig at rense. Men den sidste nadver handlede langt fra kun om rene fødder og renselse.

- Mens de spiser, tager han et brød og en kande vin og giver det til vennerne. Han siger, at det er hans kød og blod, og de skal spise det, og på den måde bærer de ham videre efter, at han er død, siger den 46-årige sognepræst.

Sandheden om påsken Vi mæsker os i sild, æg og lam, drikker påskebryg og får måske en lille skarp til, mens ungerne leder efter påskeharens chokoladeæg ude i haven. Men hvor meget har det hele egentlig med påske at gøre? Ekstra Bladet har tjekket traditioner sammen med Helene Ferslev, som er sognepræst i Sydhavnen i København. Skærtorsdag tager vi fat i vi påskefrokosten Langfredag kigger vi på påskelammet Påskelørdag napper vi påskebryggen Første påskedag tjekker vi gækkebrevet Anden påskedag hiver vi påskeharen i ørene

Hvis du endnu ikke har inviteret venner og familie på marinerede sild og karrysalat, burde du overveje en spontan frokost i dag. Det var nemlig skærtorsdag, Jesus og disciplene havde den sidste nadver.

- Det er derfor, vi fejrer skærtorsdag i dag: For at mindes kærlighedsmåltidet, så her passer vores tradition med påskefrokosten rigtigt godt ind.

Nyd den tid, vi har sammen

Ifølge fortællingen, vidste Jesus, at Judas havde forrådt ham, men han sagde intet. Det kan vi lære noget af, når vi sidder sammen med familien rundt om frokostbordet, mener Helene.

For modsat den langskæggede mand fra Bibelen ved vi ikke, hvornår vi skal dø. Derfor bør vi få det bedste ud af hver eneste dag. Det gælder også påskefrokosten. Præcis ligesom den for over 2000 år siden.

- Der er vi også samlet med dem, vi elsker. Vi nyder den tid, vi har sammen, og den kærlighed vi har til hinanden, siger hun.