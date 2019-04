Sandheden om påsken: Nuttet lam gemmer på dyster historie

Vi tjekker traditionerne i påsken sammen med sognepræst, for hvor meget har påskelammet egentlig med historien om ham der Jesus at gøre?

Bruger du langfredag på at køre en tur på landevejen mellem markerne, kan du være heldig at spotte nyfødte lam hoppe rundt på det grønne græs efter deres mor.

Påskelam kalder vi dem. Men har de bløde dyr overhovedet noget med den kristne påskefortælling at gøre, eller er det bare en pudsig tradition?

Det har vi spurgt sognepræst i Sydhavnen i København, Helene Ferslev, om. Og hun er ikke i tvivl: Vores tradition med påskelammet holder som amen i kirken.

- Det her lille, fine, hvide påskelam handler jo egentlig om en dyster fortælling, siger hun.

Lang og smertefuld dag

Den dystre fortælling fandt, hvis man skal tro på Bibelens ord, sted i dag for mere end 2000 år siden.

- Jesus er Guds lam, og langfredag blev han pint og korsfæstet på Golgata. Hans død er ikke forgæves, selvom han bliver slået ihjel som en forbryder. Han ofrer sit liv for vores skyld, forklarer sognepræsten.

Nuttet ser det ud, men påskelammet er egentlig et symbol på lange pinsler her på langfredag. Sognepræst Helene Ferslev forklarer sammenhængen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Dagen i dag kalder vi altså langfredag, fordi det var dagen, hvor tømreren fra Nazaret ifølge fortællingen blev korsfæstet levende. Derfor er dagen lang og smertefuld.

Mææægtigt godt at ofre sig

I kristendommen mener man, at Jesus døde for menneskenes skyld, og det gør påskelammet – dog mindre frivilligt – på sin vis også.

Så når du næste gang sætter tænderne i et stykke saftigt, rosa lammekølle, kan du i tankerne passende takke det lille lam, der engang sagde mæh ude på marken.

Men det er ikke kun husdyr og Guds søn, der skal ofre sig, mener sognepræsten. Det burde vi også selv gøre i ny og næ.

- Vi skal huske på, at vi også nogle gange skal ofre os for andres skyld. Ligesom Jesus, siger hun.