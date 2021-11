Sandra tvunget til ferie: Total afmagt

Sandra sidder med en følelse af afmagt, fordi hun ifølge de nuværende regler er nødt til at bruge feriedage, hvis hun skal passe sine børn

Det er reaktionen fra Sandra Funch, der grundet reglerne om corona-isolation er tvunget til at blive derhjemme alene med tre børn. Og nu skal hun endda bruge sine hårdt optjente feriedage på det.

38-årige Sandra Funch, der til dagligt arbejder i hjemmeplejen som udekørende nattevagt, er alenemor til tre børn.

I søndags blev hendes 13-årige søn smittet med corona, og nu er de alle i isolation.

Problemet er bare, at Sandra er vaccineret, og derfor skal hun ifølge reglerne møde på arbejde. Men børnene kan ikke komme hjem til faren, da han så risikerer at blive smittet, og da hendes to ældste børn er diagnosebørn, kan hun heller ikke lade dem være alene hjemme.

Hun er dermed tvunget til at tage ferie for at passe sine børn.

- Hvis jeg skal på arbejde i otte timer og sove i otte timer, så har den ældste ansvaret for de andre i 16 timer. Så nu har jeg taget 'barn syg' mandag og tirsdag, og så er jeg nødt til at tage ferie onsdag, torsdag og fredag, siger Sandra Funch til Ekstra Bladet.

Hos familien i Haslev er alle børn samt Sandra nødt til at være i isolation, fordi hun ikke har mulighed for at isolere sin 13-årige søn totalt.

Totalt afmagt

Sandra ville ønske, at der var andre regler, så hun ikke stod i en situation, hvor hun selv er nødt til at betale med feriedage for at passe sine børn.

- Jeg synes, det er nederen, fordi jeg havde planlagt at holde ferie i uge 13, og det ved jeg ikke, om jeg har råd til nu. Jeg sidder i totalt afmagt. Jeg kender ikke lige nogen, der har lyst til at komme i et coronaramt hjem og passe børnene, siger hun.

Det største problem er, at hun ifølge reglerne skal møde på arbejde.

- Hele det her med, at fordi jeg er vaccineret, så skal jeg ikke i isolation ifølge reglerne.

Hun fortæller, at selvom den 13-årige, der er indadvendt, er godt tilfreds med at sidde på værelset og få bragt mad ind, så er det hårdt for familien.

Den lille på fire savner sine venner i børnehaven, og Sandra selv er ved at være godt træt af at bage.

- Nu er vi på fjerdedagen, og jeg er ved at dø, siger hun med et lille grin.