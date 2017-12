Sandsæk smidt fra bro dræbte 22-årig mand

I Danmark arbejder politiet på højtryk i disse dage efter at have modtaget mere end 170 henvendelser om adskillige livsfarlige stenkast fra en motorvejsbro på Fyn den 20. december. Og det drejer sig oven i købet om den samme bro, hvorfra der blev kastet sten og dræbt en tysk kvinde den 21. august 2016. Fra flere andre broer i Danmark er der også blevet kastet sten. Men ind til videre er der ikke anholdt en eneste gerningsmand til de mange stenkast fra broer i Danmark.

Politiet er dog på sporet af gerningsmændene fra Fyn, efter fundet af en dåse snus



Video: Anthon Unger

Det er imidlertid ikke kun i Danmark, at folk smider sten og andre livsfarlige ting ud fra broer og ned på kørende biler. I byen Toledo i staten Ohio i USA blev en kun 22-årig mand dræbt den 19. december, da han siddende i en bil blev ramt af en stor sandsæk, der var blevet kastet fra Indiana Avenue Broen.

Fire fra 13-15 år

Politiet fangede dog lynhurtigt fire teenage-drenge i alderen fra 13-15 år, der var blevet set kaste diverse genstande ned fra broen mod bilisterne mellem kl. 21.30 og kl. 22.00 om aftenen.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN og det lokale medie Toledo Blade.

I går offentliggjorde politiet i Toledo, at de har tiltalt fire teenagere for mord, 13-årige Pedro Salinas, 14-årige Sean Carter, 14-årige Demetrius Wimberly og 15-årige William Parker.

Forlovet og far til en lille søn

Den 22-årige mand, der blev dræbt af sandsækken hedder Marquise Byrd og kommer fra staten Michigan. Han var på vej til Toledo for at besøge nogle venner. Marquise Byrd var forlovet og havde en søn, der netop var fyldt 1 år.

Det er i øvrigt ikke første gang, at teenagere er blevet tiltalt for mord i en lignende sag. I oktober blev fem teenagere i staten Michigan også tiltalt for mord, fordi de havde kastet en tre kilo tung sten ned fra en bro, der ramte og dræbte den 32-årige Kenneth White.