Sangaften i kirken: 12 ud af 18 testet positive

To ud af tre deltagere i en sangaften i Hvejsel Kirke blev testet positive for coronavirus. Nu håber præsten, at gudstjenesterne juleaften bliver aflyst

Alle restriktioner blev overholdt, så der var rigeligt med afstand mellem alle deltagere, da de sang julen ind i Hvejsel Kirke i nærheden af Jelling for to uger siden.

Siden blev 12 af 18 deltagere imidlertid testet positive med coronavirus - blandt dem sognepræst Gitte Sandager Bjerre, som er overbevist om, at smitten er blevet spredt netop ved det hyggelige julearrangement i kirken.

Hun håber nu, at gudstjenesterne juleaften bliver aflyst landet over. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

- Når det kunne ske hos os med den måde, vi overholdt retningslinjerne på, så kan det ske alle steder. Så kan man blive smittet alle steder, siger Gitte Sandager Bjerre til Ekstra Bladet.

Masser af plads

Deltagerne skulle bære mundbind, når de bevægede sig ind og ud af kirken, og arrangementet var flyttet fra konfirmandstuen til kirken for at sikre rigelig mulighed for at holde afstand. Alligevel gik det altså galt.

- Vi var 18 mennesker i en kirke, hvor der er plads til små 200 mennesker, så der var masser af luft og plads. Vi bevægede os ikke rundt i kirken, for i den korte pause, der var, blev alle siddende på deres plads, siger Gitte Sandager Bjerre.

- Det var en rigtig dejlig aften, og det har folk også sagt bagefter, men at det fik det forløb efterfølgende er ærgerligt. Det er helt utroligt, at det kunne smitte så meget.

- Derfor håber jeg også, at gudstjenesterne juleaften bliver aflyst. Jeg synes, det er for farligt, siger sognepræsten, som dog har noteret sig, at Kirkeministeriet sent mandag udsendte nye retningslinjer, der ikke taler om aflysning.

- Jeg tænker, at det nu giver lidt sig selv, for rigtig mange vælger at blive hjemme i år. Vi kan se, at de steder, hvor folk har skullet bestille billetter, er de begyndt at afbestille, siger Gitte Sandager Bjerre.

- Man skal tage det her alvorligt, for er uheldet ude, kan man blive smittet alle steder. Vi skal også leve, men vil man være helt sikker på ikke at blive smittet, er der ikke andet at gøre end at blive hjemme.

Kort gudstjeneste

Hun døjer stadig med hoste og har for længst opgivet selv at prædike juleaften, idet man skal være symptomfri i 48 timer, før man må forlade sin isolation.

- Så længe jeg hoster, må jeg blive hjemme, så jeg når ikke at blive klar til juleaften, siger Gitte Sandager Bjerre.

- Gudstjenesten i Hvejsel Kirke bliver ganske kort. Den kommer til at vare et kvarters tid. Vi har en kirkesanger, som synger to julesalmer, og en fra menigheden læser Juleevangeliet og beder kirkebønnen og Fadervor.

- Det bliver en anderledes jul i år, men juleevangeliet skal nok komme til at lyde, siger Gitte Sandager Bjerre, hvis kæreste i øvrigt er kirkesanger i Hvejsel Kirke.

Han blev også smittet, men er nu i gang med sit andet symptomfri døgn, hvorfor han bør være klar til at synge i kirken juleaften. Præstens datter har også været smittet, men er tilbage på arbejde, fortæller hun.