Sanjay Shah er tiltalt for svindel med danske skattekroner. Bliv klogere på, hvad sagen handler om, her

En dommer i Dubai har besluttet, at Sanjay Shah skal udleveres til Danmark. Han er tiltalt for at have snydt det danske skattesystem for knap ni milliarder

Sanjay Shah skal udleveres til Danmark.

Det har en domstol i Dubai netop besluttet, oplyser Udenrigsministeriet til TV 2. Men det slutter ikke her. Ifølge de lokale myndigheder kan afgørelsen ende med at blive appelleret inden for de næste 30 dage. Det oplyser ministeriet.

- Det har krævet en ihærdig indsats fra det danske diplomati at nå hertil og et konstruktivt samarbejde med de emiratiske myndigheder.

- Nu må vi afvente, om sagen ankes. Forhåbentligt er vi i dag kommet et stort skridt nærmere at stille Sanjay Shah til ansvar i udbyttesagen, udtaler Lars Løkke Rasmussen i et skriftligt svar til TV 2 og kalder det 'en stor sejr for Danmark'.

Shah har siddet fængslet i Dubai siden maj.

51-årige Sanjay Shah er tiltalt for groft bedrageri mod Danmark i den såkaldte udbyttesag.

Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner, og der venter til august næste år en retssag mod ham og hans partner Anthony Mark Patterson i Retten i Glostrup. De risikerer op til 12 års fængsel.

Shah menes at have fået en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen. Ifølge ham selv har han blot udnyttet et hul i loven.

Måtte gå om

Tidligere har en domstol i Dubai vurderet, at han ikke skulle udleveres, men de er tilsyneladende vendt på en tallerken.

Flere danske medier kunne nemlig efterfølgende berette, at det var en juridisk fodfejl, som var årsag til, at Danmark fik nej til at få ham udleveret.

I oktober afgjorde den øverste domstol i Dubai, at sagen skulle behandles forfra

Flere tiltalt

I Storbritannien har der samtidig udspillet sig en lignende tvist om udlevering i den store udbyttesag. Her har 50-årige britiske Anthony Mark Patterson kæmpet mod udlevering.

Han har været løsladt mod kaution og ventet på afgørelsen om udlevering.

Patterson er anklaget for selv at have fået cirka 134 millioner kroner. Han har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Ifølge Politiken har Patterson i sit forsvarsskrift forklaret, at han stolede på Shah og ikke vidste, at han deltog i et svindelnummer. Han troede, at ansøgningerne til Skat i Danmark handlede om virkelige aktiehandler.

Ifølge Børsen og Politiken kan afgørelsen ved den britiske domstol ankes. Dermed er det ikke sikkert, at Patterson i sidste ende lander i Danmark.