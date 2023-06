Sankthans aflyst flere steder

Esbjergenserne må nøjes med at synge 'Midsommervisen' uden at sende heksen til Bloksbjerg i år.

Sankthansfesten bliver nemlig uden bål og hekse flere steder i Sydjylland.

I adskillige byer har det lokale beredskab nemlig indført afbrændingsforbud fra torsdag morgen, og det betyder altså, at borgerne ikke må tænde det traditionelle bål for at fejre midsommeren.

Det skriver TV Syd.

De byer, der er ramt af et forbud, er Esbjerg og Varde, ligesom der er indført forbud på øerne Fanø og Rømø.

Frygter underjordisk ild: Lukker

Truer flere byer

De høje temperaturer har medført tørke i det meste af Danmark, og derfor spreder afbrændingsforbuddet sig også til andre landsdele i de kommende dage.

Fra fredag klokken 9 indføres der også afbrændingsforbud i flere kommuner på Sjælland.

Det gælder Kalundborg, Holbæk og Odsherred ifølge Sjællandske Nyheder.

Vestsjællands Brandvæsen mener, at der er risiko for brandfare i sommerhusområderne, og derfor indføres et forbud.

Beredskaberne i Vejle og Trekantsområdet meddeler ifølge mediet, at 'de har svært ved at forestille sig sankthansbål i det østjyske'.

Der er også forbud mod afbrænding på Bornholm og Tunø.

Desuden kan flere forbud være på vej i resten af Syd- og Sønderjylland.