Sankthansaften ramt af masseaflysninger

Frygt for spredning af coronavirus gør, at de fleste hekse slipper helskindet fra den årlige sommertradition - mange større bål-arrangementer er aflyst

Der bliver langt mellem bålene i år, når sankthans står for døren i aften i det, der ser ud til at blive perfekt midsommervejr.

Søgninger via internettet viser, at mange større arrangementer rundt omkring i landet er aflyst, selvom det på visse betingelser igen er tilladt at forsamles op til 500 personer. Frygt for spredning af coronavirus er imidlertid årsagen til, at flere byer, boligkvarterer og kommuner lader heksene i fred og undlader at tænde bål med fadøl, grillpølser og midsommervise omkring flammerne.

Det er således anden gang på tre år, at Danmark oplever masseaflysninger af den gamle sommertradition. I den historisk varme, tørre sommer i 2018 blev sankthansbål forbudt af sikkerhedsmæssige grunde.

Store sankthansarrangementer som dette i 2014 med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved Marienborg aflyses mange steder rundt omkring i landet som følge af coronapandemien. Foto Jakob Jørgensen

Mange steder har alternative løsninger og stor opfindsomhed alligevel holdt et vist tag i traditionen med blandt andet livestreaming af fællessange og virtuelle borgmester-båltaler.

- Vi forventer, at der vil være færre store arrangementer, men til gengæld flere mindre, siger Daniel Weinreich, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber, til Ekstra Bladet.

Tre gange så mange udrykninger

I gennemsnit rykkede brandvæsenet ud 80 gange i løbet af sankthansaften i årene fra 2015 til 2019. Det er knap tre gange så mange gange som på en almindelig aften, hvor der i gennemsnit er tale om 28 udrykninger på landsplan.

- Vi forventer færre udrykninger i år, fordi flere bål vil foregå i mindre og private rammer. Det betyder samtidig, at folk tager mere ansvar og er mere fokuseret på sikkerhed end ved de store arrangementer, siger Daniel Weinreich.

Selvom man nu gerne må samles op til 500 personer, så aflyses mange større bål-arrangementer. Det sker, fordi restriktionerne om, at folk eksempelvis skal sidde ned i så store forsamlinger, vil være vanskelige at leve op til for arrangørerne. Foto Jakob Jørgensen

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det en forudgående tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Brandsikkerheden er i orden

Udsigten til de mange private bål får Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, til at pege på et par væsentlige, sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til håndteringen af bålet.

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforhold, siger Mads Dalgaard og tilføjer, at man aldrig må bruge brandfarlige væsker som for eksempel tændvæske eller benzin, når man tænder bålet.

Sekretariatschef hos Danske Beredskaber Bjarne Nigaard ser ikke umiddelbart nogen forhold, der taler for aflysninger på grund af brandsikkerhed.

- Det sundhedsmæssige aspekt er en anden side af sagen, og mit indtryk er, at de fleste aflysninger sker af hensyn til sundhedsfaren ved de større, offentlige arrangementer. De fleste grundejerforeninger og sommerhusområder tror jeg dog vil gøre, som de plejer, siger Bjarne Nigaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sikker Sankt Hans De fleste af os forbinder Sankt Hans-aften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at det kun er heksen og Sankt Hans-bålet, der bliver brændt af, skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er: 30 meter fra bygninger med hårdt tag. 60 meter fra letantændelige markafgrøder. 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale. Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker: Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang. Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, medmindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor. Kilde: Hovedstadens Beredskab Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sankthans som takeaway

Kreativiteten kommer til sin ret rundt omkring i landet for, at coronakrisen ikke også skal ødelægge sankthansaften. Således også i Hadsten mellem Aarhus og Randers, hvor de lokale DDS-spejdere i den forgangne uge har forberedt deres sankthans to-go-alternativ nu, hvor de har måttet aflyse deres normale bål-arrangement med 200-300 deltagere.

- Vi ville selvfølgelig hellere have haft vores sædvanlige setup, men når vi ikke turde binde an med det i år, er det her en både god, sjov og på flere måder hyggelig løsning. Både fordi vi har hygget os med at lave bålpakkerne, og fordi de, der køber dem, garanteret også kan få en hyggelig aften omkring det lille bål med alt, hvad der hører sig til, siger Flemming Hald, der er bestyrelsesformand for Hadsten-spejderne.

Bestyrelsesformanden for DDS-spejderne i Hadsten, Flemming Hald, viser stolt sine spejderes to-go-pakker frem for Ekstra Bladet. Foto Claus Bonnerup

Han hentyder konkret til to-go-grundpakken med ti stykker brænde, en heks, tændblokke, tændstikker, midsommervisen, link til YouTube og borgmester i Favrskov Kommune Nils Borrings (A) båltale. Vil man have grundpakken, som i sig selv koster 75 kroner, i en mere luksusiøs udgave med snobrødspinde- og dej, skumfiduser, kiks og fire sportscolaer, stiger prisen til 150 kroner.

Skulle de i alt 140 Hadsten-spejdere være så heldige at lave overskud på deres koncept, går pengene til deres sommerlejr, som i år skal afholdes med base ved hytten og shelteret i hjembyen. Lejren skulle ellers have været i Rold Skov, men det satte coronapandemien en stopper for.

Sidste års sommerlejr foregik på Island.

Kontingent er kernen i økonomien

Hadsten-spejderne - assisteret af forældre og ledere - har produceret knap 50 bål-pakker, og de er allerede udsolgt.

- Det tager især tid at lave heksene, så vi har simpelthen ikke kunnet nå at lave flere end de knap 50 pakker, siger gruppeleder Vibeke Ludvigsen.

Spejderne er opdelt i fem grupper - mikro, mini, junior, trop og senior - og hver gruppe mødes en gang om ugen. Der er overvejende tale om børn næsten ligeligt fordelt mellem drenge og piger fra 0. til 9. klasse. De ældre børn bliver jævnligt ledere eller seniorspejdere.

Ronja Helle Salling Guldberg, (tv.), Frida Frølund, (i midten), og Carla Victoria Larsen fra Hadsten-spejderne gør sig umage med at lave de sidste hekse til bålpakkerne. Foto Claus Bonnerup

- Hverken med det her eller i almindelighed er vi drevet af en ambition om at tjene penge. Vores økonomiske fundament er de cirka 1000 kroner, som alle betaler i kontingent hvert år. Når vi så har brug for ekstra penge til eksempelvis sommerlejren, tjener vi lidt ekstra ved at udføre forskellige opgaver i lokalområdet, fortæller Flemming Hald.

--------- SPLIT ELEMENT ---------