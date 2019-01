Saphe kommer med nyt advarsels-system mod politiets fartkontrol

Direktøren for det danske firma Saphe frygter ikke konkurrencen, hvis Google vælger at lægge advarsler ind i deres kortsystem

Google har længe arbejdet på at kunne lægge advarsler om fartkontroller ind i deres kort-funktioner på mobilen.

Systemet er endnu ikke blevet indført i Danmark. Det er fortsat uklart hvilke lande i Europa, Google vil indføre systemet i.

Hos det danske firma Saphe, som har en halv million danske bilister kørende rundt med deres advarsels-system i forruden, frygter man dog ikke den helt store konkurrence fra Google.

- Vi ved som sagt ikke, om Google overhovedet vil gå ind på det danske marked. Men de vil få meget svært ved at tage konkurrencen op med os. Vi har nu 500.000 brugere, som konstant indrapporterer fartkontroller og andre forhold i trafikken. Vi er derfor yderst effektive og hurtige til at advare bilisterne.

- Jeg er da ikke i tvivl om, at nogle bilister en kort overgang vil forsøge sig med Googles koncept. Men de vil hurtigt vende tilbage til os, fordi vores opdateringer vil være langt hurtigere og bedre, siger Freddy Sørensen, der er øverste boss i Saphe.

Kommer med skærm

Freddy Sørensen er manden som i sin tid opfandt advarselssystemet, der har forskånet talrige bilister for fartbøder.

Saphe-boss Freddy Sørensen. Privatfoto

Saphe lancerer da også i disse dage en helt ny udgave af deres produkt. Tidligere har bilisterne måttet nøjes med en 'bipper' med en lysdiode i forruden.

- Nu kommer vi med en såkaldt Saphe Drive med skærm på. På skærmen vil bilisterne få et bedre overblik over, hvad der sker i trafikken, fortæller Freddy Sørensen til Ekstra Bladet.

Det er meningen, at det lille apparat skal monteres i øjenhøjde. Små ikoner på skærmen vil komme med advarsler og informationer, lige som der også er speedometer-visning i apparatet.

- Saphe Drive kommer til at koste 595 kroner og vil være en lidt dyrere model af den gamle Saphe, som fortsat vil være i handlen, fortæller Freddy Sørensen.

Mobilen er ikke fremtiden

Freddy Sørensen tror generelt ikke på, at trafikale advarselssystemer, der er integreret i mobiltelefonen, har den helt store fremtid for sig.

- På mobiltelefonen er du aldrig helt sikker på, at du får lyden med dig. Du kan have stillet telefonen på lydløs, eller den kan være koblet op på andre funktioner, som gør at advarslerne ikke kommer ud lydmæssigt. Hertil kommer, at politiet jo netop skærper indsatsen mod at bruge mobiltelefonen under kørslen, konstaterer Freddy Sørensen.

Google meddelte allerede for et halvt år siden, at man arbejdede på at koble trafikale advarselssystemer sammen med deres kortsystem.

Ifølge Newz.dk er Google angiveligt allerede begyndt at rulle systemet ud overfor visse brugere.

- Jeg har kun hørt om, at de har lavet nogle forsøg i Brasilien og Australien. Hvad det er endt med, ved jeg ikke. Og det er på ingen måde noget, der gør mig søvnløs, lyder det fra Saphe-boss Freddy Sørensen.