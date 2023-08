Säpo om terrortrussel: Sverige er peget ud

- Vi bliver ikke set som en del af den vestlige verden, men bliver nu udpeget som et land, lyder det på pressemøde i Sverige

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, bekræfter torsdag på et pressemøde, at man hæver terrortrusselniveauet fra tre til fire.

Dermed er niveuaet på det næsthøjeste trin muligt.

- Säpo konstaterer, at vi er i en forværret situation, og at det vil fortsætte i lang tid, siger Charlotte von Essen, der er chef for sikkerhedspolitiet.

Beslutningen er truffet i samarbejde med Sveriges militære efterretningstjeneste.

Skridtet tages ikke på baggrund af en enkelt hændelse, men i stedet det generelle billede, fortæller hun.

Peges ud

En af hovedårsagerne, til at trusselsniveauet nu hæves er, siger Charlotte von Essen på pressemødet, at der florerer omfattende kampagner, hvor Sverige fremstilles som et islamfjendtligt land.

Sverige ses nu som et prioriteret mål i stedet for et legitimt mål, hedder det på pressemødet.

Annonce:

- Vi bliver ikke set som en del af den vestlige verden, men bliver nu udpeget som et land, siger Ahn-Za Hagström, der er leder for National Center for Terrortrusselsvurdering i Sverige.

Det billede kan motivere både terrororganisationer og enkeltpersoner til at begå terror i Sverige eller mod svenskere.

Billedet af Sverige som islamfjendtligt fodres også af andre lande, lyder det.

- Noget tyder på, at stater udnytter situationen, siger sikkerhedspolitiets chef.

Her nævnes Rusland.

Koranafbrændinger

Det kan næppe være gået nogens næse forbi, at koranafbrændinger i både Sverige og Danmark har været medvirkende årsag til krisen.

Senest har al-Qaeda direkte opfordret til angreb på landenes repræsentationer ude i verden samt på danskere og svenskere, der har relation til afbrændingerne.

Også dette peger de på pressemødet på som årsag til, at der lige nu opleves et stort opsving i truslerne mod landet.

Med det nye niveau er formålet, at borgerne i Sverige skal være mere opmærksomme.

- Opfordringen er, at folk skal fortsætte med at leve livet som normalt, men man skal være opmærksom på myndighedernes informationer, lyder det.