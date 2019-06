Sara blev gråhåret som 21-årig - føler sig mere sexet end nogensinde

Sara Eisenman gik helt i panik, da hendes hår med dramatisk hast begyndte at blive gråt, da hun kun var 21 år gammel.

Den unge kvinde fra den amerikanske stat Arizona så det som et alt for tidligt tegn på alderdom, og begyndte straks at farve sit hår hver anden uge. Selv få timer før hun skulle føde sit første barn, fik håret en omgang farve for at dække det grå.

I 2012 farvede Sara Eisenman stadig sit hår kulsort så ofte som muligt for at skjule de grå rødder. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

Håret er min krone

Men efter at have fået sit første barn, Naomi, der i dag er 11 år, indså Sara Eisenman, at der findes vigtigere ting i livet end en helt nyfarvet hårpragt.

Selv timerne før, hendes yngste barn blev født, skyndte Sara Eisenman at farve hår, så de besøgende ikke skulle møde en nybagt mor med gråt i toppen. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

Så efter mange år med hjemmefarve hver fjortende dag, droppede den nu 43-årige neurolog og mor til to tanken om at skulle skjule sin sande hårfarve.

Det skriver Media Drum World.

I dag beskriver hun sine krøllede sølvlokker som en 'krone', og den nye og mere positive anskuelse gør, at hun nu føler sig som født på ny.

Sara Eisenman er nu mor til to, og både hun selv, hendes børn og hendes mand elsker hendes lange, sølvfarvede hår. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

Sara med sine børn Abe og Naomi. Hun ønsker at vise dem, at der ikke er nogen skam i at have gråt hår. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

- Mit hår blev nærmest helt sølvfarvet, bogstaveligt talt hen over natten. En dag gik jeg hen foran spejlet og så, at grå hår sprang frem fra rødderne over hele mit hoved, fortæller Sara Eisenman.

- Jeg havde ikke råd til at gå til frisøren, så jeg brugte billig hjemmefarve, og gentog det derhjemme så ofte som muligt, for at skjule hvad der skete med mig.

- Jeg fik endda håret farvet få timer før jeg vidste, jeg ville gå i fødsel med min søn, så alle, der kom for at se den nye baby, også kunne få en mor at se med nyfarvet sort hår og ingen sladrende rødder, siger den amerikanske mor til to.

Den 43-årige mor til to deler nu billeder af sig selv og sit smukke hår med sine 13.000 følgere på Instagram. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

Da hun for første gang besluttede sig for at lade håret vokse uden at farve det, mødte hun en del modstand fra andre kvinder, som mente, at det ville 'få hende til at ligne en heks'.

Sara Eisenman ignorerede kommentarerne, og i dag elsker både hun, hendes mand, og mange andre, hendes hår.

Sara Eisenman føler sig mere sexet end nogensinde. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

- Overvældende nok, så er responsen ekstremt positiv. Jeg føler mig bogstaveligt talt som selve frigørelsen, der går rundt i menneske-skikkelse, og mit hår er en krone på mit hoved, siger hun.

På sin Instagram-side, hvor hun beskriver sig selv som forfatter, deler hun jævnligt billeder af sig selv og de lange, skinnende lokker med sine 13.000 følgere.

Hun fortæller til Media Drum World, at hun mener, at kvinder i overgangsalderen ofte bliver usynlige i samfundet, og forklarer, at hun føler sig mere sexet end nogensinde før på grund af sit hår.

Flere kvinder sagde til Sara Eisenman, at hun ville komme til at ligne en heks, hvis hun lod håret være gråt. Men nu får hun kun positiv respons, og hendes mand, Hanan, elsker også hendes hår. Foto: MDWfeatures / Sara Eisenman

- Det handler også om at nægte at blive usynlig i en verden, der behandler ældre kvinder eller dem, der er mærket som 'aldrende', som var de usynlige.

- Ved at omfavne mit sølvhår, føler jeg mig mere levende, smukkere og mere sexet end nogensinde her i mine midt-40'ere, siger Sara Eisenman.