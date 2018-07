Sara friede over frikadellerne: Det endte med bunke-bryllup

Der var i den grad fest og farver på havnen i Esbjerg, da et større bunkebryllup fredag fandt sted på det stolte sejlskib Christian Radich.

Hele fem brudepar blev efter tur - i løbet af formiddagen og eftermiddagen - udklækket på skibets dæk.

Bagefter havde parrene mulighed for at holde en reception for familie, venner og bekendte.

Blandt de nygifte var 34-årige Sara Lindberg og 32-årige Ole Hildebrandt Jensen.

- Hvor er hun dog smuk. Det hele er bare så lækkert. Skibet, omgivelserne og gæsterne. Det kan ikke være bedre, lød det fra en yderst tilfreds Ole Hildebrandt Jensen.

Sammen i otte år

Omgivet af omkring 50 indbudte gæster - og ikke mindst børnene Birk og Hannah på henholdsvis fire og et år, sagde de to elskende som forventeligt pænt ja til hinanden, da borgmester Jesper Frost Rasmussen smedede parret sammen for livstid.

- Ole og jeg har været sammen i otte år, og da han ikke har haft modet til at fri, så måtte jeg jo gøre det en tirsdag aften over frikadellerne for at være på den sikre side, griner Sara.

- Hvordan kan du dog finde på at fri til en mand, som ikke selv kan finde ud af det?

- Jeg havde jo lidt hjertebanken, og han begyndte at ryste undervejs. Så sagde han til mig: Du er nødt til at hente en kold øl til mig. Og da jeg kom tilbage med den, sagde han, at vi selvfølgelig skulle giftes, fortæller Sara.

Fireårige Birk kom med ringene til mor og far. Foto: Anita Graversen

Helt ned på knæ

Nogle dage senere tog Ole dog en uventet revanche, da han friede på stranden, mens solen gik ned i horisonten.

- Han overraskede mig med de smukkeste ringe og kold hvivin på stranden. Og han kom helt ned på knæ, bedyrer Sara.

De to ægtefæller er med eget udsagn vaskeægte esbjergensere. De er født og opvokset i offshore-byen. Og begge har nær tilknytning til det maritime liv.

Sara er ansat ved Blue Water Shipping i Cash Management afdelingen, og Ole arbejder som vindmølletekniker.

Saras arbejdsplads ligger skråt overfor Christian Radich i trafikhavnen i Esbjerg, så kollegerne kunne følge ceremonien fra vinduerne i den smukke bygning.

Gæsterne ved Tall Ships Races kom for alvor til globryllup fra kajkanten, da de fem brudepar blev gift med en times interval. Foto: Anita Graversen

- Vi forsøger at holde brylluppet maritimt og esbjergensisk hele vejen igennem. Børnene kommer i marineblåt tøj. Brudekagen bliver i blåt og hvidt, og den er pyntet med anker og tov, fortæller brudeparret.

Efter vielsen på skibet holdt Sara og Ole åbent hus i private omgivelser.