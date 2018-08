Sara hyldes for tampon-billede: - Først blev jeg meget flov

Det er som regel den pæne, polerede og perfekte udgave af kvinden, som vi præsenteres for, når bloggere og modeller deler deres oplevelser på sociale medier.

Den norske blogger og influencer Sara Strand valgte dog at vise en mindre glamourøs side af sig selv, da hun forleden var på stranden med sin mand og sin datter på ti år.

Sara stod og poserede for sin mand, da parrets datter pludselig råbte: - Tampon-tråden hænger ud af din badedragt! Det skriver minmote.no.

Sara lagde alligevel billedet på Instagram og responsen har været overvældende: - Jeg har ikke fået en eneste negativ kommentar. Jeg tænker at reaktionerne viser, at mange tænker det samme. Menstruation er ikke noget, vi skal skamme os over. Jeg tror, at folk er trætte af at se perfekte og polerede mennesker på sociale medier.

Til Ekstra Bladet uddyber Sara:

- Min første reaktion, da min datter råbte, at jeg måtte rette på min badedragt, fordi tampon-tråden hang ud, var at sige, at hun ikke måtte råbe det så højt. Jeg blev slet og ret meget flov. Men det er jo et helt forkert signal at sende til sin datter.

- Derfor publicerede jeg billedet med tråden hængende ud. For at vise, at det er helt naturligt. Shit happens! Vi bør hellere være stolte af vores krop i stedet for at skamme os, konstaterer den norske blogger - se hendes Instagram side HER.

