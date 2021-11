Sara Maria Franch-Mærkedahl: Ser på børn og miljø

For mange forældre har børnenes trivsel og miljøet højeste prioritet.

Det gælder også vejr-værten Sara Maria Franch-Mærkedahl, der kun vil stemme på en kommunalpolitiker med samme fokus som hende selv.

– Miljø/klima samt kultur/idræt er noget af det vigtigste kombineret med trivslen i skolerne, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl. Foto:Emil Agerskov

– Miljø/klima samt kultur/idræt er noget af det vigtigste kombineret med trivslen i skolerne. Jeg så et tv-program, som afslørede mistrivsel i skolerne. Det gav mig ondt i maven. Fleksibiliteten i mit job gør, at jeg kan være meget til stede for mine børn, men i skoletiden må jeg stole på, at dem, der skal fylde rammerne ud, gør det ordentligt, og den tillid vil afgøre min stemme.

I den kommune, hvor Sara Maria Franch-Mærkedahl bor, er det hendes indtryk, at der er ret gode forhold for de ældre. Derfor vil hun i hvert fald ved dette kommunalvalg koncentrere sig om de kandidater, der vil arbejde for det gode børneliv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se den seneste episode af Ekstra Bladets kommunalvalgsprogram her: