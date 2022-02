Sara Omar i krig: Vil stoppe dokumentar

Bølgerne gik højt i retslokalet, da forfatter Sara Omar mødte filminstruktør Manyar Parwani og komiker Omar Marzouk for at afgøre strid om omdiskuteret dokumentarfilm

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Luften var iskold mellem forfatter Sara Omar og filminstruktør Manyar Parwani under det sidste retsmøde i sagen, der skal afgøre rettighederne til de over 300 timers optagelser, der efter planen skulle udgøre en dokumentarfilm om den 35-årige forfatter.

Dommeren måtte flere gange bede om ro i salen, da Sara Omar og Manyar Parwani begyndte at mundhugges. Der blev endda råbt en enkelt racismeanklage undervejs. Til sidst blev instruktøren nødt til at forlade retslokalet for en stund for at fatte sig.

- Lad dem se min film, råbte instruktøren, da han i vrede gik udenfor.

Den betændte konflikt mellem dem handler om en dokumentarfilm om Sara Omar, som Parwani sammen med komiker og producer på projektet Omar Marzouk var i gang med gennem 2018 og 2019. Her fulgte de ufiltreret den prisbelønnede forfatter, indtil samarbejdet mellem dem brast.

Nu kæmper Sara Omar, der står bag de succesfulde romaner 'Dødevaskeren' fra 2017 og 'Skyggedanseren' fra 2019, for at stoppe dokumentarfilmen fra at blive offentliggjort.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Omar Marzouk er blandt andet kendt fra en række satireprogrammer, herunder 'Omars ark' på DR 2. Foto: Finn Frandsen

Forfatteren har tidligere i forløbet udsendt en pressemeddelelse via et kommunikationsbureau, hvor der står, at hun forsøger at få nedlagt et forbud mod filmen, fordi hun selv mener, at hun under optagelserne 'blev tvunget til at fremkomme med ytringer og udvise adfærd, som var instrueret og fabrikeret'.

På den anden side mener Marzouk og Parwani ikke, at de ting, som Sara Omar tidligere har udtalt til medierne, stemmer overens med virkeligheden. Blandt andet at hun skulle leve under politibeskyttelse.

Parwani har kontaktet både Sara Omars eksmand i Tyskland og hendes kurdiske far undervejs for at efterprøve hendes udsagn.

Sikkerhedsvagter

Sara Omar var under mandagens retsmøde flankeret af to sikkerhedsvagter i sorte jakkesæt og med øresnegl. Den ene var placeret lige bag hende, mens den anden holdt vagt ude foran retslokalet.

Hendes advokat Erik Nyborg argumenterede flere gange for, at en offentliggørelse af dokumentaren vil bringe Sara Omars fysiske sikkerhed i fare. Her henviste advokaten blandt andet til kontakten til Sara Omars far, hvor filminstruktøren skulle have informeret ham om, at hans ære er blevet krænket af hans datter.

- En kurdisk patriark forsvarer ikke sin ære ved at skrive et læserbrev i Politiken, sagde Erik Nyborg.

Krænkende optagelser

De omtrent 300 timers råbånd skulle ifølge forfatterinden også indeholde episoder, der vil krænke hendes privatliv, hvis de kommer frem i lyset. Hun har blandt andet sagt i retten, at hun skulle være blevet optaget under hendes ptsd-anfald. Ifølge modparternes advokater kunne hun dog ikke komme med noget konkret eksempel, da hun sad i vidneskranken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Filminstruktør Manyar Parwani har blandt andet instrueret flere kortfilm. Foto: Finn Frandsen

På den anden side mener Manyar Parwarnis advokat Asaf Fazal, at hans klient blot efterprøver Sara Omars udtalelser, og at det er noget, hun må leve med, når hun både har givet samtykke til dokumentaren og samtidig er en offentlig, medievant person.

- Sara Omar er en meget, meget stærk kvinde. Hun er myndig og ikke under værgemål, så de optagelser hun er gået ind i, må hun kunne tåle. Der kunne være et hensyn, hvis man ikke var i stand til at sige fra, sagde Asaf Fazal.

Den udlæggelse bakkede Omar Marzouks advokat Tyge Trier op om:

- Hun har selv budt op til dans.

Det har til stor ærgelse for flere parter i sagen ikke været muligt at vise filmoptagelserne, eftersom materialet er beslaglagt af politiet.

Om dokumentarfilmen nogensinde bliver vist til offentligheden bliver afgjort skriftligt efter vinterferien.