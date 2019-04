Sara snydt ved Disney-show: - Tarveligt!

Mail fra Sara:

'Jeg er af CBS blevet bedt om at henvende mig til denne mailadresse. Den ene af de reserverede pladser eksisterede ikke. Rækken startede ved 55 og vi manglede derfor plads 54. Vi blev henvist til række 19 istedet. (Samme form for pladser bare meget længere oppe) Og under pausen informerede supervisor at vi kunne rykke til række 6 eller 7 plads 10/11(som var helt ude i den ene side). Begge muligheder gav dårligere udsyn end de reserverede billetter, hvilket jeg ikke er helt tilfreds med'.

Svar fra Live Culture:

'Tak for din mail. Jeg forstår ikke helt? Vi har kørt med samme salsplan i 5 år, og pladsen var solgt til samtlige 5 shows i igen i år. Pladsen var der. Jeg har været i dialog med Forum, de er heller ikke er bekendt med, at der var en plads der manglede? Jeg har desværre ikke mulighed for at gøre noget nu , hvor showet er slut. Til en anden gang må du tage fat i vores crew på dagen – og så kan de hjælpe på dagen'.

Mail fra Sara:

'Jeg tog fat i jeres Crew med de blå bluser, som tog fat i deres supervisor. En høj ældre herre. Både han og jeres crew kunne se sædet manglede. På den anden side af trappen startede sæde 51. På den anden side hvor vi skulle side på 54 og 55 startede det fra 55. Tog desværre ikke billede af det, men er sikker på, jeres supervisor kan bekræfte hændelsen. Jeg sender lige en mail med vores billetter, hvor jeres supervisor i bunden har skrevet de nye pladser. 6/7 10+11. Du må meget gerne forhøre dig hos den ældre herre, hvis der er tvivl om dette er korrekt'.

Svar fra Live Culture:

'Der er desværre tale om en menneskelig fejl, da han har set forkert. Stolene var der, rækken var og han fandt en løsning, som i var tilfredse med på dagen. Igen jeg har ikke mulighed for at gøre noget, nu hvor showet er slut'.

Mail fra Sara:

'Vi var slet ikke tilfredse, men der var jo ikke noget, vi kunne gøre. Jeg står jo med en tiårig, som gerne ville se showet. Jeg synes, vi skal forsøge at finde en acceptabel løsning da jeg fik tilbudt pladser som var dårlige end dem jeg havde købt. Skulle jeg under showet have kontaktet jer og hvordan? Både jeg, to fra jeres Crew plus jeres supervisor kiggede efter mine pladser, som ikke var der. Så synes da, det er en mistænkelig menneskelig fejl. Som sagt synes jeg, vi skal forsøge at finde en løsning på dette. Eventuelt en godtgørelse eller et gavekort til næste gang der kommer 'Disney On Ice' i København.

Svar fra Live Culture:

'Som skrevet tidligere var pladserne der. Han oplyser mig, at han havde set forkert i starten, og da han undersøgte nærmer, var pladserne der. Det er kun beklageligt, at han ikke har kunnet finde den rigtige række, men I har været inde og se showet, og han meddelte mig, at I var tilfredse med løsningen, der blev fundet, som var nogle få rækker længere oppe. I burde have givet udtryk for overfor ham, at I ikke var tilfredse. Jeg kan desværre ikke gøre mere. I har været til showet og i accepterede den løsning der blev fundet.