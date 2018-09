Sarah vandt to kunstige bryster: Hvor store skal de så være?

Jubii-dutti-dutti: Den 31-årige kvinde fra Esbjerg tabte sig 20,8 kilo på tre måneder. Nu skal hun have et sæt nye attributter installeret

Efter tre måneders hårdt slanke-arbejde på løbebånd og i romaskine har 31-årige Sarah Gammelgaard Jensen fra Esbjerg vundet to kunstige bryster til en værdi af 30.000 kroner.

Nu er spørgsmålet kun, hvor store de kommende attributter skal være.

- Den her er nok for stor. En BH til den er også meget dyr, griner Sarah, mens hun vejer en velvoksen vandmelon i hænderne.

Voldsom debat

Det vakte en voldsom debat, da ejeren af Old School Gym i Esbjerg, Mikkel Madsen, tidligere på året udlovede to kunstige babser til den kvinde i fitness-centeret , som tabte sig mest på tre måneder.

Vandmelonen er udelukket. Men hvor lander vi så? Foto: Christer Holte/ Ritzau Scanpix

Den 31-årige alene-mor tog indædt kampen op mod kalorier og fedt på sidebenene. Det lykkedes hende at brænde 20,8 kilo af, så kampvægten nu ligger på 62,1 kilo. Dermed vandt Sarah stort over de 14 øvrige deltagere i konkurrencen.

- Det har da været hårdt arbejde med en times cardio-træning om morgenen og om aftenen. Hertil kommer den stramme kostplan med seks måltider om dagen uden ret mange kulhydrater. Kulhydraterne er blevet skiftet ud med masser af fiberrige grøntsager. Alkohol, pasta, brød og slik har der ikke været noget af de sidste tre måneder, beretter den stålsatte kvinde.

Skal ikke glo på mine bryster

Nu har Sarah vundet brysterne, og det er hun stolt af.

- Jeg skal lige have tabt mig lidt mere, før de kommer i. For mig har det vigtigste egentligt ikke været at få nye bryster, men at tabe mig. Jeg ville aldrig bruge 30.000 surt opsparede kroner på kunstige bryster. Så meget betyder de trods alt ikke for mig.

Jeg ved da godt, at konkurrencen har været meget omdiskuteret. Og jeg har selv tænkt over, om det er for min egen skyld eller en kommende partner, at jeg får kunstige bryster. Jeg er nået frem til, at det først og fremmest er for min egen skyld. Jeg vil slet ikke have en mand, som kun tager mig for brysternes skyld, fastslår Sarah Gammelgaard Jensen overfor Ekstra Bladet.

Det hårde arbejde i blandt andet romaskinen har lønnet sig. 20, 8 kilo er der røget af vægten på tre måneder. Foto: Christer Holte/ Ritzau Scanpix

Sarah fortæller, at hun aldrig har haft særligt store bryster. En del af det, der var engang, forsvandt, da hun ammede sin søn.

- Jeg har en veninde, som er meget udrustet på den front. Der er kjoler, som hun ikke vil tage på, for så bliver det vulgært. Jeg har ikke ret meget, og det er ikke særlig fedt, når skjorten poser foran. Jeg vil gerne have bryster, som man kan se, men som man ikke står og glor på. Der skal være mere øjenkontakt end brystkontakt, fastslår Sarah.

Grapefrugt eller melon

Hendes seks-årige søn Damien aner ikke, hvilket omfattende slankeprogram, hans mor har haft gang.

- Han skal have et helt naturligt forhold til mad og vægt. Derfor har han været holdt helt udenfor.

Sarah rækker ud efter grapefrugten og honning-melonen.

- Måske vi lander midt imellem, griner hun så.