Sarahs sosu-mareridt: Beboer smurt ind i afføring

Hvad der skulle have været en spændende vej væk fra kokkefaget endte med at blive et mareridt for Sarah Hansen, som var vidne til, at ældre beboere blev udsat for flere voldsomme episoder på et nordsjællandsk plejehjem

En ældre borger indsmurt i egen afføring.

En anden borger låst inde i sin bolig af plejepersonalet.

To episoder, som blev fejet under gulvtæppet af plejehjems ledelsen på et nordsjællandsk plejehjem.

Således står en tidligere ansat nu frem og fortæller om episoderne på det nordsjællandske plejehjem Else Mariehjemmet.

45-årige Sarah Hansen er uddannet kok og arbejdede med faget i 25 år, inden hun måtte søge nye veje på grund af corona. I 2021 bliver hun ansat som ufaglært vikar på det private plejehjem Else Mariehjemmet.

- Jeg har aldrig oplevet og set nogen gøre sådan ved et andet menneske før. Jeg kunne ikke forstå, at man kunne gøre sådan ved et andet menneske, siger Sarah Hansen om nattevagterne med én bestemt sosu-assistent, som hun mundtligt indberettede til ledelsen af Else Mariehjemmet - indberetninger som ledelsen kvitterede skriftligt for, men som aldrig blev videregivet til kommunen.

Det fortæller hun i et interview med Ekstra Bladet.

Uværdig behandling

Plejehjemmets beboere er skrøbelige ældre mennesker, som ikke kan tage vare på sig selv. Derfor har mange af dem alarmer i boligen, som bliver aktiveret, hvis en beboer begynder at bevæge sig rundt i boligen om natten.

På en nattevagt undrer Sarah Hansen sig over, at alarmen ikke er gået i en bolig, hvor hun kan se tændt lys og blafrende gardiner fra vagtstuen.

Bekymringen om bevægelse i boligen bliver dog slået hen af sosu-assistenten, som ifølge Sarah Hansen ofte vendte alarmerne om på den første runde i nattevagten.

Om morgenen er det dog et frygteligt syn, der møder Sarah Hansen og hendes kollega.



- Vi kommer ned til beboeren senere på morgenen, og så er hele boligen indsmurt i afføring - og det er tørt, fortæller Sarah Hansen.

Men det er ikke kun boligen, som er smurt ind i afføring.

Det er beboeren også, og den ældre beboers tilstand får, ifølge Sarah Hansen, hendes kollega til at gå voldsomt til værks for at få vasket beboeren ren.

- Min kollega tager hende i armen og flår hende ud på badeværelset, hvor hun tænder for det varme vand og giver beboeren en tur under bruseren. Beboeren skriger 'Nej, lad være. Du må ikke brænde mig,' fortæller Sarah Hansen om den voldsomme episode.

Episoden med den indsmurte beboer er ikke den eneste, som ledelsen har undladt at indrapportere til Fredensborg Kommune.

I juni måned er en episode så voldsom, at den ifølge Ekstra Bladets oplysninger medvirker til, at sosu-assistentens ansættelse ophører på plejehjemmet.

Låste beboer inde

27. juni 2021 bliver alarmen aktiveret hos en ældre dement beboer, men den bliver ignoreret af sosu-assistenten.

Efter 20 minutter går Sarah Hansen på eget initiativ op for at kigge til beboeren, men han er forsvundet.

Sarah Hansen og kollegaen finder den ældre beboer på 3. sal, hvor han er nøgen og råber på hjælp. Beboeren bliver fulgt tilbage til sin bolig i stueetagen.

Resten af natten forløber roligt, men om morgenen er beboeren endnu en gang nøgen, og han vil ikke blive i sin bolig.

Sosu-assistenten råber, ifølge Sarah Hansen, ad ham og holder ham fast. Hun beordrer samtidig Sarah Hansen til at finde nøglen til boligen, så døren kan låses. Det hele ender med, at døren til boligen bliver låst, mens beboeren befinder sig i boligen.

Ved morgenens vagtskifte bliver episoden overdraget til plejehjemmets ledelse, og sosu-assistentens ansættelse ophører, blandt andet på baggrund af denne og flere andre episoder, som er beskrevet i to interne notater, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ekstra Bladet har spurgt Sarah Hansen, hvorfor hun ikke sagde fra, da døren blev låst.

- Jeg var ny vikar og var der for at lære. Jeg havde ikke noget ansvar og følte ikke, at jeg havde ret til at sige fra, fortæller hun.

Else Mariehjemmet i Humlebæk. Foto: Emil Agerskov

Afviser kritikken

Else Mariehjemmets håndtering af episoderne møder kritik hos Ældre Sagen.

- Hvis det her er rigtigt, er der noget ravruskende galt. Det er jo hjerteskærende. Det er brutalt og kaotisk og ulovligt. Og selvfølgelig skal det indberettes, og pårørende skal have besked om det, og de har ret til at klage over forholdet, siger Susanne B. Holm, socialjurist ved Ældre Sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med direktøren for fonden bag Else Mariehjemmet, Malene Størup.

Hun ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser i et mailsvar, at Sarah Hansens indberetninger er blevet undersøgt, men det har ikke været muligt at kaste yderligere lys over, præcis hvad der er foregået.

Malene Størup forklarer desuden, at de episoder, som Ekstra Bladet har forelagt, ikke er foreneligt med at være ansat hos dem.

'Det er klart, at hvis en sådan adfærd som den beskrevne finder sted i Marie-hjemmene, er det uforeneligt med at være ansat hos os,' skriver hun.