Sarkozy fundet skyldig i korruption

Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy er mandag blevet idømt tre års fængsel, heraf to betinget, for at have bestukket en dommer.

Den 65-årige ekspræsident, som styrede Frankrig fra 2007 til 2012, var sammen med advokaten Thierry Herzog tiltalt for korruption i forbindelse med et forsøg på at bestikke dommeren Gilbert Azibert i 2014. Også Azibert er tiltalt.

Sarkozy er dømt for at have lovet dommeren en eftertragtet post i Monaco til gengæld for information om den såkaldte Bettencourt-sag.

Den handlede om, hvorvidt Sarkozy i 2007 havde taget imod ulovlige kampagnebidrag fra den ekstremt velhavende forretningskvinde Liliane Bettencourt.