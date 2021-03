Sarkozy skal for retten igen

Onsdag begynder endnu en sag mod den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy, mindre end tre uger efter at han blev idømt tre års fængsel, heraf to betinget, for korruption.

Denne gang er Sarkozy anklaget for at have brugt langt flere penge end tilladt i valgkampen i 2012, da han blev slået af François Hollande, den socialistiske udfordrer.

Ifølge reglerne måtte en kandidat højest bruge 22,5 millioner euro på at føre valgkamp mellem valgets første runde og den anden og afgørende valgrunde. Det er omkring 168 millioner kroner.

Men anklagerne mener, at Sarkozy-kampagnen brugte næsten 43 millioner euro.

- Kandidaten og hans indercirkel valgte at fokusere kampagnen på spektakulære og dyre vælgermøder og at betro organiseringen af disse til specialiserede pr-bureauer, står der i anklagen.

Det er pr-firmaet Bygmalion og personer fra Sarkozys konservative UMP-parti, der nu er omdøbt til Republikanerne, som beskyldes for at have forsøgt at skjule overforbruget via falske bilag.

Ledere i Bygmalion og Jerome Lavrilleux, næstkommanderende i Sarkozys valgkamp i 2012, har allerede erkendt, at der var lavet et system med falske bilag.

Lavrilleux blev kendt i den brede offentlighed i Frankrig, da han i et tv-interview i 2014 grædende tilstod, at der var fusket med bilagene.

Anklagerne anerkender, at efterforskningen ikke har kunnet bevise, at Sarkozy var med til organisere bilagssystemet - eller var involveret i det. Men de argumenterer for, at Sarkozy havde gavn af det og må have kendt til det.

66-årige Sarkozy har vedblivende afvist anklagerne. Hvis han bliver fundet skyldig, kan han få op mod et års fængsel og en bøde på op til 3750 euro.

Retssagen er planlagt til at vare til den 15. april. Ved retssagens begyndelse onsdag ventes Sarkozy ikke at være til stede.

66-årige Nicolas Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

I sagen, hvor han blev dømt for under tre uger siden, blev Sarkozy fundet skyldig i at have lovet dommeren en eftertragtet post i Monaco til gengæld for information om den såkaldte Bettencourt-sag.

Også i den siger Sarkozy, at han er uskyldig. Han har anket dommen.