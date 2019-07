SAS-afgang aflyst: Personale taget med promille

Et SAS-fly med afgang fra Sola i Norge mod København blev søndag formiddag aflyst, efter politiet konstaterede, at et medlem af kabinepersonalet var påvirket af alkohol.

Det bekræfter pressevagt hos SAS Tonje Sund over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at politiet udførte en kontrol ombord på et af vores fly, og under kontrollen kunne de konstatere, at et kabinepersonale havde en for høj promille.

Tonje Sund ønsker ikke at fortælle. hvor høj promillen var, men hun siger, at man ser 'meget alvorligt på sagen'.

- Der er nultolerance over for alkohol, og derfor ser vi alvorligt på denne hændelse.

Også det norske politi ser alvorligt på hændelsen:

- Når det gælder fly og sikkerhed, så er der nultolerance, når det kommer til at have en promille, når man er på arbejde. Passagererne skal aldrig tvivle på sikkerheden, når de er ude og flyve. De skal føle sig trygge, siger operationsleder Victoria Hillveg i Sørvest politidistrikt til det norske medie Stavanger Aftenblad.

Ifølge det norske medie Dagbladet, så er der tale om en kvindelig ansat, der skulle til København.

Pressevagten ønsker ikke at uddybe, hvad der skal ske med vedkommende, da der nu er indledt en personalesag.

Om det var det øvrige personale eller flypassagerer, der gjorde politiet opmærksom på problemet, kan Tonje Sund endnu ikke oplyse.