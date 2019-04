SAS aflyser 205 afgange

Som følge af en mulig strejke hos piloterne aflyser SAS en række afgange fredag.

Det oplyser de på Facebook.

De skriver, at afgangene bliver aflyst som en forholdsregel for at beskytte passagerer og crew mod at blive fanget i en lufthavn.

Skal man med et SAS-fly i morgen, opfordrer de til, at man tjekker sit flys status, inden man tager i lufthavnen.

I alt er der aflyst 205 afgange fra Skandinavien. Det oplyser Mariam Skovfoged, pressechef i SAS, som opfordrer passagerer til at tjekke deres afgange på SAS' hjemmeside, inden de begiver sig i lufthavnen.

Der er tale om afgange mellem midnat og fredag klokken 13.00.

Se også: Piloter gør klar til strejke: Her er stridspunkterne

Dansk Pilotforening og SAS-ledelsen har til klokken 23.59 i aften til at blive enige om en aftale.

Når klokken slår midnat er der tre scenarier: At de lander en aftale, at det ender i konflikt, eller at forligsmanden udsætter konflikten i to uger, hvis det vurderes, at der er en mulighed for at nå en løsning.

Onsdag gav SAS sine kunder mulighed for at ombooke billetter gratis, hvis man er bekymret for at blive ramt af en eventuel strejke.

På sin hjemmeside har SAS lavet en oversigt over, hvilke fly, der afgår uanset om der kommer strejke eller ej. Den kan ses her.

SAS-kunder urolige for strejke fra fredag: 'Skal jeg booke hos andre?'