SAS aflyser fly til Kina resten af februar

SAS har valgt at aflyse alle fly til og fra de kinesiske byer Shanghai og Beijing resten af februar som følge af udbruddet af coronavirus i Kina.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tidligere havde SAS aflyst alle flyvninger til og med 9. februar, men det er altså nu forlænget til foreløbig 29. februar.

Derudover har SAS lukket for salget af billetter til og fra Shanghai og Beijing indtil 15. marts.

Berørte passagerer vil blive tilbudt mulighed for refundering eller ombooking.

SAS vil fortsætte med at flyve til Hongkong som hidtil, mens man vil 'fortsætte med at overvåge situationen i tæt dialog med myndighederne'.

Rejser man til, fra eller via Hongkong har man mulighed for at ændre sin reservation eller få pengene tilbage, hvis man ønsker det, oplyser SAS.

Befolkningen i Hongkong har i en periode krævet, at grænserne til resten af Kina blev lukket som følge af virusudbruddet, og mandag besluttede myndighederne at lukke de fleste grænseovergange for at begrænse smitten til Hongkong.

Ifølge de seneste tal er over 20.000 mennesker smittet af den nye coronavirus, mens 427 mennesker meldes omkommet som følge af virussen. Langt hovedparten af de smittede og omkomne er fra Kina.