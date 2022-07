SAS-aktien skyder i vejret efter nye udmeldinger

En flyvende start på mandagen.

Så simpelt kan det siges om SAS-aktien, der har lagt ugen ud med en markant stigning.

I skrivende stund har aktien taget et hop på hele 16 procent.

Nye udmeldinger

Stigningen er kommet, efter at det tidligere mandag blev meldt ud, at forhandlingerne mellem SAS og de strejkende piloter ifølge SAS' forhandlingsleder nærmer sig en afslutning.

Efter en tid gevaldigt præget af turbulens, er aktien det seneste år styrtdykket. I alt er den faldet 66 procent.

Men mandagens udmeldinger har altså skubbet aktien i en positiv retning.

En alvorlig situation

Udtalelserne om slutspurten er kommet fra flere kanter.

SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sagde ifølge det norske nyhedsbureau NTB på vej ind til forhandlingerne mandag:

- Det begynder at blive uansvarligt at fortsætte. Det nærmer vi os i dag. Det er en meget, meget alvorlig situation. Vi har været i mægling i tre-fire uger og i konflikt i over to uger.

- Vi begynder at nærme os et tidspunkt, hvor jeg som forhandlingsleder må indse, at nu kommer vi ikke længere.

'Uværdigt'

Også de danske piloters formand, Henrik Thyregod, indikerede, at forhandlingerne snart må nå en slutning.

- Det her er uværdigt, sagde han ifølge NTB.

SAS-aktien er ikke den eneste, der er startet i grønt mandag. Det har gjort sig gældende for hele C25-indekset.

