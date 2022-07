SAS-ansatte går til angreb

To fagforeninger i SAS går nu imod strejken. De beskylder piloterne for 'forræderi'.

Det skriver Berlingske.

Det er SAS Akademikere, der har udtalt kritik af piloterne, som lige nu strejker.

SAS Akademikere er hvor blandt andet flyselskabets advokater, ingeniører og andre medarbejdere i administrationen er organiseret, samt SAS Ledarklubb, der repræsenterer de ansatte, som indtager forskellige lederroller i flyselskabet.

Strejken udspringer af forhandlinger om en ny overenskomst med piloterne, som parterne har forhandlet om, siden den gamle udløb den 1. april.

Skaber usikkerhed

Fordi strejken truer flyselskabets overlevelse, langer de to fagforeninger nu ud efter piloterne fra SAS Pilot Group. De erklærer også deres støtte til ledelsen i SAS.

Ydermere kritiseres piloten for at lægge strejken midt i sommerferien, som er økonomisk vigtig efter covid-19 lagde flytrafikken ned i en længere periode.

Søndag meldte piloterne ud, at de ikke ville overholde aftale med SAS om at flyve de rejsende hjem, som er strandet i udlandet.

Formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, afviser kritikken. Ifølge Berlingske mener han, at piloterne har gjort alt hvad de kunne for at undgå en strejke, blandt andet ved at tilbyde besparelser til ledelsen i SAS i forbindelse med selskabets spareplan SAS Forward.

