SAS Danmark i kæmpe brøler: Sat under tvangsopløsning

Møgsagerne har den seneste tid væltet ned over den skandinaviske flygigant SAS. Nu er selskabet sat under tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Det skyldes en formalitet, lyder det fra SAS

Ondt bliver værre.

Bundlinjen hos den danske flygigant har længe været blodrød, og nu rammer endnu en møgsag det vingeskudte flyselskab.

Og her er det ledelsen, der har begået en bommert af karat, fordi virksomheden ikke har indleveret regnskab til Erhvervsstyrelsen inden tidsfrist. Det bekræfter SAS' pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji over for Ekstra Bladet.

'Det skyldes en formalitet grundet en forsinket indlevering af årsregnskabet. Vi forventer, at det hele bliver bragt i orden og håndteret i næste uge. Vi er i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen. Der har ingen påvirkning på vores operation eller vores virksomhed i øvrigt. Vi forventer, at der er fundet en løsning i næste uge', lyder meldingen fra SAS.

Det fremgår også af cvr-registeret, der indeholder information og data om danske virksomheder, at SAS er 'under tvangsopløsning'.

'Virksomhedens årsrapport for 2021/22 er ikke indsendt til Erhvervsstyrelsen inden for årsregnskabslovens indsendelsesfrist. Virksomhedens ledelse kan ifalde ansvar herfor', fremgår det af SAS' årsrapport.

Af CVR fremgår det, at SAS er under tvangsopløsning. Foto: Screendump

Bløder penge

En gammel talemåde advarer mod at smide gode penge efter dårlige, og det må netop være den følelser, som flere af SAS' aktionærer sidder tilbage med.

Kursen er barberet med 94 procent de sidste fem år, mens aktieanalysechef i Sydbank har advaret mod, at aktierne reelt set kan ende med at være værdiløse.

- SAS har gjort det klart, at det ikke er mejslet i sten, at selskabet vil være børsnoteret, når deres konkursbeskyttelsesproces er overstået.

- Det åbner for, at aktierne ret beset kan ende med at være værdiløse, og det gør naturligvis investorerne nervøse, lød det tidligere fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank ifølge Ritzau.

Grønt lys

SAS ønsker at gennemføre en kapitalrejsning på op til1 9,5 milliarder svenske kroner for at få styr på forretningen. Et foretagende SAS har fået grønt lys til.

Det afgjorde en amerikansk konkursdomstol i New York i maj, oplyste SAS i en pressemeddelelse.

- Rejsningen af aktiekapital er det næste vigtige skridt i SAS Forward, vores transformationsplan, der har til formål at forbedre vores finansielle styrke, sagde SAS-topchef Anko van der Werff i meddelelsen.

Samtidig vil SAS konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner.

- Vi vil gennemføre en bred kapitalrejsningsproces for at sikre egenkapital, der vil hjælp med at drive vores flyselskab fremad og lette chapter 11-proces (konkursbeskyttelsesproces, red.), lød det videre fra Anko van der Werff.