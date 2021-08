SAS-fly lettet fra Islamabad: På vej til Dubai

Udenrigsministeriet vil ikke bekræfte, at flyet derefter skal til København. Samme melding kommer fra SAS

Klokken 22.29 lokal tid lettede et SAS-fly onsdag aften fra lufthavnen i den pakistanske hovedstad, Islamabad.

Netop Islamabad bliver afrejsedestination for de 84 personer, som Danmark har evakueret fra Kabul, der skal flyves til København, slog statsminister Mette Frederiksen (S) fast på et pressemøde onsdag.

Der er dog indtil videre usikkert, om der er evakuerede borgere ombord på SAS SK6902.

Flyet er 45 minutter efter afgang - ved 20.30-tiden dansk tid - på vej syd om Afghanistan, hvor der ifølge Flightrader24.com ikke befinder sig fly i luftrummet.

Ingen kommentar

På pressemødet onsdag bekræftede forsvarsminister Trine Bramsen også, at man forsætter evakueringen af de personer på den såkaldte danskerliste, som stadig befinder sig i Afghanistan.

Ifølge flymonitorsiden Flightrader24.com har SAS SK6902 kurs mod Dubai, hvor det lander efter midnat lokal tid.

Om flyet skal opholde sig der midlertidigt og flyve videre til København, ønsker man ikke at oplyse hos SAS' danske presseteam.

Her lyder det i stedet, at Ekstra Bladet skal hive fat i Udenrigsministeriet.

Hos Udenrigsministeriets Borgerservice vil man dog hverken be- eller afkræfte, at der er nogle af evakuerede personer med i flyet fra SAS.

- Det kan vi ikke kommentere, lyder det fra pressetjenesten.

SAS har tidligere ikke villet hverken be- eller afkræfte, hvorvidt de to af deres fly, som mandag ankom til Islamabad, indgår i en evakuering.

Selskabet kunne dog bekræfte, at det ikke er en del af den normale rejseplan, at der afgår to fly næsten samtidig mod Islamabad.

Det andet SAS-fly er fortsat i Islamabad.

70 tilbage

Udenrigsministeriets liste over personer med dansk tilknytning, der skal evakueres fra Afghanistan, er på omkring 70 personer.

Det sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag på et pressemøde om situationen i Afghanistan, hvor landet hurtigt er blevet løbet over ende af Taliban.

Derfor er man i gang med en masseevakuering af udenlandske statsborgere og lokale samarbejdspartnere.

- Vi har en liste over danske statsborgere eller andre med lovligt ophold i Danmark. Den seneste liste er på op mod 70 mennesker.

Det reelle tal er behæftet med stor usikkerhed.

Udenrigsministeriet oplyser, at nogle af de 70 kan være blandt dem, der allerede er evakueret fra Afghanistan, men altså fortsat kan stå på listen.