SAS-fly mod USA vender om

Et SAS-fly måtte vende om på vej mod Chicago, da det blev ramt af en fugl under takeoff

En gruppe passagerer på et SAS-fly er blevet tvunget til at ændre deres planer, efter flyet, der havde kurs mod Chicago, så sig nødsaget til at vende tilbage til Københavns Lufthavn.

Flyet blev nemlig ramt af en fugl under takeoff.

- Som altid prioriterer vi sikkerheden, og derfor har piloterne taget beslutningen om at vende tilbage til Københavns Lufthavn, siger Troels Karlskov, der er pressechef i SAS.

Flyet er spritnyt og af typen A330 Enhanced.

Han fortæller ydermere, at det er en fordel, at flyet vender tilbage til Københavns Lufthavn, da SAS derigennem kan få deres egne teknikere til at gennemgå flyet.

Han understreger flere gange, at det ikke på noget tidspunkt har været farligt for passagerene.

- Vi er selvfølgelig allerede nu ved at se på, hvordan vi får passagererne videre i et nyt fly eller ombooker dem, siger pressechefen.

Det er for nuværende ikke til at sige, præcis hvor flyet er blevet ramt af fuglen. Men det er en af de ting, som teknikerne skal opklare nu, forklarer Troels Karlskov.