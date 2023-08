SAS-fly sikkerhedslander: Ramt af lyn

De fleste har nok prøvet lidt turbulens, når de er rejst med fly fra Københavns Lufthavn.

De færreste har nok prøvet at sidde i et fly, der bliver ramt af et lyn i luften. Det var dog tilfældet for et SAS-fly, som ellers skulle være fløjet til Zürich. I stedet er det sikkerhedslandet i den danske lufthavn igen for ganske kort tid siden.

Det bekræfter pressevagten hos Københavns Lufthavn.

- Det er korrekt. Flyet blev ramt af et lyn og returnerede til lufthavnen, fortæller pressevagten.

Her ses den flyvetur, som flyet med nummer EI-FPN endte med at tage. Foto: Fly Radar24

'En sikkerhedsmæssig årsag'

Selvom det måske lyder voldsomt, at et fly bliver ramt af et lyn, så er der som udgangspunkt intet at bekymre sig om, fortæller pressevagten.

- Flyene bygget til det og har lynafledere, som vi kender det fra biler. Så de skal kunne tåle det, forklarer han.

Alligevel vurderede piloten, at flyet skulle undersøges, og det skulle helst ske på dansk grund.

- Det har været af en sikkerhedsmæssig årsag. Han ville gerne have kontrolleret flyet, forklarer pressevagten.