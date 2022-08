SAS-fly standby-lander i Københavns Lufthavn

Et SAS-fly på vej til Genève har været nødt til at lave en standby-landing i Københavns Lufthavn, da en fugl fløj ind i flyet

Et SAS-fly af typen Bombadier CRJ900 havde i formiddags en meget kort tid i luften.

Under takeoff blev flyet nemlig ramt af en fugl, og det har derfor været nødt til at lave en standby-landing.

Det fortæller kommunikations- og pressechef i Københavns Lufthavn Lise Agerley Kürstein til Ekstra Bladet.

- Man foretager en standby-landing, når man vurderer, at der kan være en bekymring for flysikkerheden. Så lander man for at sikre, at der er tjek på det hele, inden man fortsætter, fortæller hun.

Lise Agerley Kürstein fortæller også, at alt er under kontrol, og at en sådan landing er en standard-procedure.

Sker indimellem

Flyet var med sine 63 personer ombord på vej mod Genève, da det klokken 11.29 torsdag under takeoff blev ramt af en fugl.

Lise Agerley Kürstein fortæller, at det hænder indimellem.

- Det sker en gang imellem, at fly bliver ramt af fugle, selvom vi prøver at holde fugle væk fra området, fortæller hun.

SAS-flyet har fået mindre buler oven på episoden, så det tyder på, at det ikke har været store fugle, der er blevet ramt, fortæller hun.

Hun fortæller ligeledes, at Københavns Lufthavn har 12 fuldtids-jægere ansat, der hele tiden jager fugle væk fra området.

Det var da netop også en flok gæs, der fik skylden, da et fly måtte nødlande på Hudson River i New York i 2009.