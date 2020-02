SAS forventer coronatab for 140 millioner kroner

SAS forventer, at aflysninger af fly til og fra Kina i februar og marts kommer til at betyde tabt omsætning for 140 millioner kroner.

Det skriver SAS i en meddelelse til sit kvartalsregnskab.

- De økonomiske udsigter forbliver usikre og udbruddet af Covid-19 føjer yderligere bekymring til en økonomisk opbremsning i nøgleøkonomier, som kan påvirke vores kunders efterspørgsel negativt, skriver SAS.

SAS noterer, at selskabets flyvninger til Kina ikke udgør en stor del af forretningen. I alt har SAS's ruter til Shanghai og Beijing med 250.000 passagerer årligt.

- Tabet i omsætning fra suspenderingen af flyvninger i februar og marts forventes at løbe op i omkring 200 millioner svenske kroner(svarende til 140 millioner danske kroner), skriver SAS.

