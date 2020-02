SAS har mistanke om koordineret angreb mod reklamevideo

Reaktionerne i kommentarsporet på SAS-kampagen 'SAS - What is truly Scandinavian?' er så voldsomme, at det må været et koordineret angreb.

Det vurderer man hos SAS-afdelingerne på kryds og tværs af Skandinavien.

- Vi har mistanke om, at der er tale om et koordineret angreb, lyder det fra Kristoffer Meinert, pressechef hos SAS Danmark.

SAS i voldsomt uvejr efter ny reklame

I kampagnevideoen fortæller en stemme, at meget af det, vi forbinder med Skandinavien - wienerbrød, vindmøller, kötbuller og meget andet - slet ikke er skandinavisk. Det er derimod kopier fra udlandet, vi har taget med os fra udlandet og gjort skandinaviske.

- What is truly Scandinavian? (Hvad er virkelig skandinavisk?, red.), starter en stemme med at spørge i videoen.

- Absolutely nothing (Absolut ingenting, red.), svarer stemmen selv på spørgsmålet.

Cyber-gidselstagning

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet uddyber pressechefen:

'Når vi ser på mønsteret og antallet af reaktioner, har vi en begrundet mistanke om, at vi har været udsat for et cyber-angreb og, at vores kampagne er blevet taget som gidsel. Vi vil ikke stå på mål for andres værdier. Derfor har vi midlertidigt fjernet kampagnen fra vores sociale medie-kanaler, mens vi overvejer næste skridt.'

SAS understreger i den skriftlige kommentar, at de er stolte at det skandinaviske ophav og de skandinaviske værdier.

'SAS er et skandinavisk flyselskab, som transporterer folk til og fra og mellem landene i Skandinavien. Vi står bag budskabet i reklamefilmen, som handler om at rejser beriger os.'

Ekspert: SAS gør nar af folk

'Når vi rejser, påvirker vi andre og bliver selv påvirket. De erfaringer som vi tager med fra vores rejser, påvirker os som individuelle mennesker, men også vores samfund,' skriver pressechefen.

Flere og flere kommentarer

Pressechefen for SAS Norge, John Eckhoff, fortæller også til norske VG, at de mener, der er tale om et koordineret angreb.

- Når vi ser på mønsteret og antallet af reaktioner, er der grund til at have mistanke om et koordineret angreb mod kampagnen. Vi vil ikke risikere at blive en platform for andres værdier, som vi ikke selv kan stå inde for, siger den norske SAS-pressechef enslydende med den danske udmelding.

'Jeg er i atomchok over SAS': Ministeren skal give en røffel

Tirsdag var videoen stadig tilgængelig på blandt andet YouTube, men onsdag er videoen blevet gjort privat.

Videoen blev dog gemt, inden SAS nåede at fjerne den, og videoen kan derfor stadig findes frem.

I skrivende stund tikker det stadig ind med rasende kommentarer på diverse YouTube-sider og på SAS' egen Facebook-side.