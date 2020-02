SAS i orlovs-brøler

Der er intet skandinavisk over Skandinavien, lyder det i en kampagnevideo, der har gjort internettet rødglødende. Men ikke alle påstandene holder vand

En ny kampagnevideo med titlen 'SAS - What is truly Scandinavian?', har sat internettets kommentarspor i kog.

Mens en række billeder, der emmer af ren skandinavisk idyl med lagkage, fletninger, sovs og design, bliver vist på videoen, spørger stemmen:

- What is truly Scandinavian? (Hvad er virkelig skandinavisk?, red.)

- Absolutely nothing (Absolut ingenting, red.), svarer stemmen.

Men det er ikke kun videoens budskab, der kan vække undren. Et af de eksempler på skandinaviske ting, som ifølge SAS ikke stammer fra Skandinavien alligevel, holder ikke vand.

I filmen ser man en sovende baby, der knytter hånden om sin fars finger, mens speakeren spørger:

- Parental leave? (Forældreorlov?, red.)

- Thank you, Switzerland (Tak, Schweiz, red.), hvisker en anden far, der holder sin baby tæt ind til kroppen i en vikle.

Alpelandet vedtog ganske vist en lov allerede i 1877, der gav kvindelige fabriksarbejdere ret til to ugers hvile inden fødslen og seks uger efter, de var blevet mødre. Uden løn eller sociale ydelser vel at mærke.

Men de schweiziske fædre må stadig nøjes med at pusle om deres lille ny efter arbejde.

Fædreorlov til folkeafstemning

Den dag barnet kommer til verden har mænd lov til at holde én såkaldt 'familiedag', derudover er der ingen barsel eller forældreorlov til dem, det forklarer Ruedi Studer til Ekstra Bladet. Han er journalist på den store schweiziske avis Blick.

Ruedi har skrevet om emnet, som er til debat i Schweiz netop nu, hvor et forslag om 14 dages fædreorlov skal til folkeafstemning.

- Oprindeligt var et forslag om fire ugers orlov til debat i parlamentet. Her kom der så et alternativ med de to uger, som parlamentet stemte for, siger han.

Hvis 50.000 borgere skriver under, kan schweizerne kræve en folkeafstemning, og det er sket i dette tilfælde.

Modstanderne mener ikke, at staten skal blande sig og er imod "gratis ferie", skriver Blick. I Schweiz bruger man netop også det tyske ord Vaterschaftsurlaub, som direkte oversat betyder faderskabsferie.

Alligevel tror Ruedi, at forslaget om to ugers barsel til fædre ender med at blive stemt igennem. Det er endnu uvist, hvornår de skal til stemmeurnerne.

- Ikke os, der har opfundet det

Han og nogle kolleger på Blicks redaktion har set kampagnevideoen fra SAS, og han og kollegerne kan overhovedet ikke genkende det billede, som luftfartsselskabet prøver at tegne.

- Altså, vi havde det i hvert fald sjovt, griner han, mens man gennem telefonen kan høre spredt latter i baggrunden.

- Den ene dag, vi har, er ikke engang forældreorlov, det er det samme som hvis man fx skal flytte eller noget andet, hvor man har brug for en fridag.

- Så nej, det er ikke os, der har opfundet det, man ser i videoen, konstaterer han.

Det handler om idéen

Ekstra Bladet har talt med pressechef i SAS, Kristoffer Meinert, om takkeklippet til Scweiz.

- I videoen bliver der talt om barselsorlov. Der er en mand, der står med sit barn og siger tak til Schweiz, men der er slet ikke barselsorlov for mænd i Schweiz.

- Det kan godt være, der ikke er det nu, men derfor kan idéen jo sagtens være opstået dernede. Det er sådan set dét, der er pointen med videoen. Pointen i videoen er at vise, hvor idéerne stammer fra og vise, at vi i Skandinavien har været gode til at videreudvikle på dem.

- Ja, det er det nok. Men der er ikke barselsorlov til mænd i Schweiz.

- Derfor kan idéen jo stadig godt komme derfra.

- Hvordan gør den det?

- Jeg vil gerne finde ud af det til dig. Men hele videoen er jo bygget op om, at idéerne til noget, stammer et sted fra. Så det er sådan set bare.

- I 1877 vedtog de en lov, der gav kvinder lov til at hvile efter fødslen, så er det nok det, I har tænkt. Men det er bare misvisende at det er en mand, der holder et barn, og siger tak til Schweiz.

- Ja, men der er det jo så idéen.

SAS havde tidligere fjernet den omtalte kampagnevideo, fordi man frygtede, at den var under koordineret angreb. Den er nu lagt op igen på blandt andet Youtube.

