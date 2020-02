SAS i voldsomt uvejr efter ny reklame

SAS er endt i et vaskeægte stormvejr. Dog ikke i luften, men på internettet.

Minut for minut tikker nye, vrede kommentarer ind på SAS' Facebook-side.

Det er en kampagnevideo med titlen 'SAS - What is truly Scandinavian?', der har sat internettets kommentarspor i kog. Tilsyneladende så meget, at SAS har set sig nødsaget til at fjerne videoen fra både deres YouTube-kanal og Facebook-side.

'Hahaha! Dumme idioter. Lærte I ikke noget af Gillette? De mistede 8 milliarder dollars efter deres hadkampagne mod deres største målgruppe,' skriver en mand på svensk på SAS' Facebook-side.

'Hvad tænker jeres andre piloter om, at I pisser på dem? Kabinepersonalet? Alt jeres personale i lufthavnene? Ja, for de mennesker er også en del af det Skandinavien, I degraderer til nul uden nogen værdi', raser en anden.

'SAS, jeg ser frem til, at I går konkurs', lyder det køligt fra en tredje.

Flere er også sure over, at SAS tilsyneladende har slettet kommentarer, de tidligere har skrevet på SAS' Facebook-væg:

- Censur er heller ikke en skandinavisk idé, bare hvis I har brug for flere ting til jeres næste, klager en.

Internettet glemmer aldrig

Videoen kunne så sent som tirsdag aften ses på deres YouTube-kanal, men tilgår man linket onsdag, får man en besked om, at videoen er utilgængelig, og at videoen er privat.

Men internettet glemmer aldrig. Selvom SAS selv har forsøgt at slette sporene fra videoen, har andre uploadet den på blandt andet YouTube.

En udgave af videoen på YouTube med over 11.000 views har sølle 73 'thumps up' mod 3800 'thumps down'. Brugerne skriver vrede kommentarer som 'Den her reklame får mig til at få det dårligt', 'Det glemmer vi ikke' og mange kalder videoen for propaganda.

Ekstra Bladet er i besiddelse af videoen, og du kan se den øverst i artiklen.

Absolut ingenting

Mens en række billeder, der emmer af ren skandinavisk idyl med lagkage, fletninger, sovs og design, bliver vist på videoen, spørger stemmen:

- What is truly Scandinavian? (Hvad er virkelig skandinavisk?, red.)

- Absolutely nothing (Absolut ingenting, red.), svarer stemmen.

Resten af videoen punkterer idéerne om, hvordan meget af det, vi forbinder med Danmark, Norge og Sverige slet ikke er skandinavisk.

Rugbrød er tyrkisk, vindmøller blev opfundet i Persien og selv smørrebrød kommer fra Holland. Og sådan bliver det ved i videoen.

Moralen i den 2 minutter og 42 sekunder lange video er, at det inspirerer os at rejse ud, og at vi tager det med hjem, vi godt kan lide. Og at Skandinavien på den måde er bragt her til, stykke for stykke.

En morale, der tydeligvis ikke er faldet i god jord.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra SAS.