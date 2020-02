SAS indrømmer: Ny video var planlagt

Forvirringen over SAS' nye reklamevideo 'SAS - what is truly Scandinavian' er total.

Først lagde flyselskabet en video på YouTube, som efterfølgende blev mødt af voldsom kritik i både Sverige og Danmark.

Så trak SAS videoen tilbage under påskud om, at man 'havde været udsat for et omfattende angreb' i form af vrede kommentarer fra såkaldte internet-trolls. Ved 17-tiden onsdag lagde SAS så en ny video op - denne gang på sin Facebook-profil.

Meget kortere

Den nye video mangler dog store sekvenser fra den oprindelige video - især de sekvenser, der har skabt harme mod SAS. I den første version begyndte videoen eksempelvis med en kvindestemme, der spurgte:

- Hvad er ægte skandinavisk?

- Absolut ingenting, lød svaret.

I den nye udgave er blandt andet det prompte svar klippet ud, mens spørgsmålet består.

Den nye video er kun 45 sekunder lang. Dermed har SAS skåret næsten to minutter af den oprindelige video.

Var planlagt

Men hos SAS afviser pressechef Kristoffer Meinert, at man har valgt at klippe kontroversielle sekvenser ud på grund af kritikken.

- Det er ikke en ny video. Det er en kampagne, som vi fortsætter. Det har hele tiden været planlagt, og den gamle video ligger der sådan set fortsat på vores YouTube-kanal, siger pressechefen.

- Men videoerne er så ens, at det ser ud til, at I har klippet i den oprindelige?

- Jamen det er meget almindeligt i marketingsøjemed, at man laver forskellige versioner, når man går ud med en reklamekampagne. Det er der intet underligt i.

- Men det forvirrer tydeligvis folk på jeres Facebook-profil, hvilket budskab I har. I den første video mener I, at absolut intet er ægte skandinavisk, mens I trækker på skuldrene over spørgsmålet i den næste. Mener I stadig, at absolut intet er skandinavisk?

- Men det, som er vigtigt at forstå i det her, Anders, er, at vi har været udsat for et meget, meget voldsomt angreb, som ikke er set før i SAS' historie. Det går ud over vores mediekommunikation. Så har vi klippet en version, hvor vi står fuldstændig på mål for det budskab, som vi hele tiden har sagt. Nemlig, at vi mener, at rejser er noget, der beriger os, og vi er meget stolte af vores skandinaviske ophav,

- Jeg skal lige forstå det rigtigt. I lægger en video ud, og så bliver I angrebet af nogle, som vi ikke ved, hvem er. Ved I, hvem det er? Så lægger I så en ny version ud, men før sagde du, at ... (bliver afbrudt).

- Nej, det er helt forkert. Vi fortsætter den kampagne, vi hele tiden har lavet.

- Så planen var hele tiden at lægge en video ud med et kontant budskab, og så skulle der komme en video nogle timer senere med et budskab, som var mindre 'hårdt'?

- Det er ikke mindre hårdt. Det står bare tydeligere frem, det, vi mener. Vi står fuldstændig på mål for det, vi har sagt.

- I den første video spørger I 'Hvad er ægte skandinavisk? Så kommer der flere, der siger 'absolut ingenting'. I den nye video bliver der blot trukket på skuldrene. Synes du ikke, at det er en klar ændring i forhold til, hvordan man opfatter jeres budskab?

- Nej, det tænker jeg er din tolkning. Vores budskab i alle videoer - og der kommer flere - har hele tiden været, at rejser er noget, der beriger os. Og vi er stolte af vores skandinaviske arv.

- Hvem står bag det her koordinerede angreb, og hvad er det for et angreb?

- Vi havde slet ikke forudset, at det ville komme i den her størrelsesorden. Vi kan se, at der har været en del 'call to action' på diverse fora om, at man skulle gå ind og skrive negative kommentarer om SAS og den slags.

- Hvordan ved I, at det er et angreb? Kan det ikke bare være vrede folk, som er sure over jeres video?

- Vi benægter ikke, at der er folk, som er vrede over vores video. Men vi kan se, at den måde som det her foregår på, er typisk sådan politiske kampagner bliver angrebet på, Det starter med at komme fra meget få konti, som spreder det ud til konti, som ikke er levende mennesker.

Afslutningsvist lover Kristoffer Meinert, at der kommer flere versioner af videoen som et led i SAS' kampagne.

Denne SAS-reklame blev hurtigt trukket tilbage og erstattet med de redigerede version, som du kan se over artiklen. Video: SAS

