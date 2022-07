SAS-kaptajn: Så meget får vi i løn

De har tilbudt en løn- og vilkårsnedgang på 25 procent.

Det betyder blandt andet konkret en lønnedgang på 13 procent, men en øget arbejdsuge fra 47,5 til 60 timer.

SAS ønsker mere.

Derfor gik selskabets piloter mandag i strejke. Hos fagforeningen Dansk Pilotforening, DPF, mener man, at den samlede tilbudte lønnedgang er på 650 millioner svenske kroner - godt 450 millioner danske kroner.

Men indtil videre har det været sparsomt med oplysninger på, hvad de enkelte SAS-piloter får i løn. Ekstra Bladet kan nu lægge flere af de tal frem.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se det ske: SAS-piloter strejker, og det medfører aflysninger i Københavns Lufthavn.

Startløn på 37.000

Ekstra Bladet har nemlig talt med SAS-piloten gennem snart 30 år og formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod. Han indvilger i at oplyse piloternes løn, samt hvad han selv tjener om måneden foruden pension:

- Jeg kan fortælle dig, at jeg startede til 17.000 norske kroner om måneden, og skulle selv stå for at finde bolig. Det er jo mange år siden, og jeg har været i SAS i 28 år nu. I dag har jeg derfor en månedsløn på 101.000 kroner før arbejdsmarkedsbidrag og skat. Her taler vi om en stilling som fuldtidskaptajn på højeste løntrin. Jeg fik først kaptajnudnævnelse, da jeg havde været her i 17 år.

Til gengæld tjener nystartede piloter langt fra det samme som Henrik Thyregod, pointerer han:

- De får 37.000 kroner om måneden i SAS Scandinavia. Det gælder endda, selvom de har erfaring. Det er i forvejen ikke meget for en person, som modsat de fleste lønmodtagere selv skal betale en million kroner for sin uddannelse.

Absurd beløb

Med piloternes tilbud om lønnedgang - kombineret med det faktum, at deres arbejdsuge stiger til 60 timer - vil en pilot på det højeste trin muligt i SAS Scandinavia, en såkaldt kaptajn, tjene cirka 88.000 kroner om måneden.

- Men piloten, der tjener 37.000 om måneden, skal jo tilsvarende gå 13 procent ned i løn. Han vil få i starten af 30'erne (32.190 kroner, red.) om måneden. Det er jo et helt absurd beløb. Du får da ikke nogen til at betale en million kroner for at uddanne sig til pilot med sådan en startløn. Nu skal det stoppe. Det er jo også kun løndelen. Vi er også kommet med en lang række indrømmelser på tjenestedelen, fastslår Henrik Thyhregod.

- Derudover er vi villige til at gå på sæsonarbejde, så vi er der, når der skal sælges flyrejser om sommeren, og så går på frivillig deltid om vinteren, så SAS ikke skal betale så meget for os, når de ikke har brug for os, uddyber han.

Med den tilbudte og forkastede aftale er SAS-piloterne altså villige til at gå ned fra en månedlig gennemsnitsløn på 69.000 kroner til 60.000 kroner, bekræfter fagforeningsbossen over for Ekstra Bladet.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra SAS' danske pressechef, men indtil videre har det ikke været muligt.