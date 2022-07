SAS-kunde: - Luk lortet!

Efter 15 dages strejke er SAS og piloterne blevet enige om en ny overenskomst. Det fik flere danskere til at søge mod Københavns Lufthavn tirsdag formiddag i håbet om at komme afsted på ferie

Konflikten mellem SAS-piloterne og SAS har truet danskernes sommerferie, og med udsigten til en aftale har flere rejsende søgt til lufthavnen i håb om at komme afsted på ferie tirsdag.

Det gælder blandt andre Thomas Andersen, som midt om natten pakkede bilen og sammen med sin familie kørte den lange tur fra Aalborg til København.

- Det har været et vanvittigt forløb. Jeg synes, at man burde lukke lortet og finde nogle andre, der kan finde ud af at drive et flyselskab, siger han.

Thomas Andersen kørte med sin familie fra Aalborg i nat, men familien er stadig ikke sikker på at komme på sommerferie til Málaga. Hvis ikke SAS finder billetterne, som er forsvundet, har Thomas lovet børnene, at de bestiller nye. Der er intet, som skal stoppe ferien nu. Foto: Kenneth Meyer

- Vi fulgte naturligvis udviklingen i går aftes, og så besluttede vi os for at køre til lufthavnen i dag, selvom det var usikkert.

Familien fra Nordjylland skal bruge sommerferien på den spanske solkyst, og selvom strejken er forbi, og familien har klaret den lange køretur til Kastrup, så er ferien tilsyneladende ikke reddet endnu.

- Vi krydsede fingre for, at turen ville gå godt, men nu kan SAS ikke finde vores billetter. Så det går rigtig godt, siger Thomas Andersen.

Ikke råd til nye billetter

I Terminal 3 i Københavns Lufthavn står Bente Haargaard og Søren Olsen, der har fulgt konflikten tæt, fordi den truede deres længe ventede udenlandsrejse.

Ægteparret Søren Olsen og Bente Haargaard glæder sig over, at SAS og piloterne er kommet frem til en aftale, så parret kan rejse til San Francisco, hvor de skal mødes med nogle familiemedlemmer. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har bestilt flybilletterne for længe siden, så vi frygtede jo, at vi ikke kom afsted, fortæller Bente.

- Vi ville ikke have råd til at købe nye billetter.

Ægteparret skal på en længere rejse til San Francisco, hvor de skal besøge familien, men selvom gensynet med familien hang i en tynd tråd, har parret sympati for piloterne.

- Jeg forstår dem godt. Jeg har jo selv stået i samme situation, så vi støtter dem fuldstændig, siger Bente Haargaard, der til daglig arbejder som sygeplejerske.

Fødselsdagen var truet

Med en nyfødt datter på maven står Inga Thorisdottir og hendes kæreste, Tim Jones, og tjekker bagagen ind i forhallen.

- Vi har været stressede over situationen. Vi skal til min fars fødselsdag, som han holder i Italien, så vi skal mødes med hele min familien dernede, fortæller Inga Thorisdottir.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tim Jones og Inga Thorisdottir med deres nyfødte datter. De skal flyve til Italien, hvor de skal mødes med Ingas islandske familie.

- Resten af familien flyver fra Island, så det skulle være en stor familietur, som vi var bange for, at vi ikke kunne deltage i.