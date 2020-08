SAS-kunder stiktossede: 'Tyveri'

'Tyveri at tilbageholde vores penge!'

'Uendelig trist virksomhedskultur'.

'Utroværdige svindler'.

Eksemplerne er talrige på SAS-kunder, som på Truspilot og Facebook ikke kan holde deres utilfredshed med det delvist statsejede flyselskab tilbage.

Årsagen er de mange flyaflysninger, som er sket i forbindelse med coronakrisen. Kunderne kan simpelthen ikke få deres penge refunderet - selvom de har ret til det.

'Uholdbart'

Ekstra Bladet har bl.a. talt med Jacob Jacobsen, der føler sig snydt for mere end 10.000 kr. Og Louise Kastrup Scheibel, som mistænker SAS for at vildlede. De er to af mange flykunder, som har kontaktet os for at få sat skub i tingene.

- Det er uholdbart det her. Efter flypassagernes forordning skal man have sine penge tilbage inden for syv dage. Vi har selvfølgelig forståelse for, at det er en svær situation for SAS, men det er stadigvæk uholdbart, siger Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver for Forbrugerrådet Tænk.

Hvis man er en af de ramte flykunder, er der flere ting, som man kan forsøge at gøre for at få sine penge tilbage.

Sådan kan du få dine penge Det har du ret til Hvis et flyselskab aflyser din rejse, har du ret til at få dine penge retur. Derfor skal du altid først tage kontakt til flyselskabet. Flyselskabet kan også tilbyde dig en voucher eller et tilgodebevis, men du har ret til at sige nej og få dine penge tilbage. Tager du imod en voucher, kan du miste pengene, hvis flyselskabet senere går konkurs. Har du købt igennem en tredjepart? Hvis du har købt billetterne igennem en tredjepart, f.eks. expedia eller flybillet.dk skal du først kontakte dem. Hvis de ikke vil hjælpe dig, skal du forsøge at få pengene tilbage fra flyselskabet. - Det er vores juridiske vurdering, at det er flyselskabet og ikke tredjeparten, som skal gøres ansvarlig for at refundere pengene, siger Alex Kirkeberg fra flyhjælp.dk. Har du købt på kreditkort? Har du købt billetterne på et internationelt kreditkort, f.eks. Mastercard, har du mulighed for at få dine penge tilbage. - Men det er ikke alle banker, som tilbyder det, og det er også forskelligt, hvilke kreditkort der kan bruges, siger Alex Kirkeberg fra flyhjælp.dk. Gør indsigelse igennem din bank Hvis du har brugt et almindeligt Dankort, kan du forsøge at gøre en indsigelse igennem banken. - Jeg har hørt, at flere forbrugere har fået pengene tilbage fra en rejse ved at gøre indsigelse. Jeg synes faktisk, at det er helt oplagt at opfordre folk til det, har Vicedirektør i Forbrugerrådet TÆNK Vagn Jelsø tidligere sagt til Ekstra Bladet. Han understreger dog, at der ikke er nogen facitliste for, hvad man kan gøre indsigelser mod. Klag til myndighed Hvis flyselskabet ikke udbetaler dig dine penge, har du mulighed for at klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Gå i retten Absolut sidste udvej må betegnes at være en retssag. Det er både usikkert og koster penge.

1.000.000 sager

Ekstra Bladet har spurgt SAS til de mange klager fra de utilfredse kunder.

- SAS befinder sig i sit livs sværeste krise. Da coronakrisen indtraf, måtte vi en overgang indstille næsten alle vores fly. Derfor har vi nu et historisk stort antal rejsende, der står i kø, når det gælder refusioner. Vi har siden coronapandemiens udbrud behandlet en million sager, og vi arbejder kontinuerligt med nye løsninger for at speede processen op, så kunden får svar så hurtigt som muligt, skriver fungerende pressechef Sille Beck-Hansen i en mail.

I sidste uge holdt transportminister Benny Engelbrecht (S) møde med SAS og meldte efterfølgende ud til DR, at han har mistet tålmodigheden med selskabet, men at han samtidig var fortrøstningsfuld.